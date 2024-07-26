Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.15 комментариев
Глава «Белого Интернета» заявила о манипуляциях YouTube общественным мнением
Гендиректор АНО «Белый Интернет» Сидоренко: Пользователи YouTube попали в воронку политических манипуляций
YouTube систематически дискредитирует себя двойными стандартами и участвует в информационной войне, используя платформу для манипулирования общественным мнением, заявила глава АНО «Белый Интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
Сидоренко выступила с резкой критикой в адрес видеохостинга YouTube. По ее мнению, платформа давно превратилась в инструмент политической борьбы и используется для манипулирования информацией. Сидоренко указала, что YouTube применяет различные правила к разным пользователям, что свидетельствует о предвзятости платформы, передает РАПСИ.
По ее словам, блокировка российских каналов, включая каналы военных корреспондентов, культурных деятелей и Московской биржи, расценивается как участие в информационной войне против России.
Сидоренко добавила, что недавние технические проблемы с YouTube в России были использованы платформой для обвинения российских властей в цензуре, хотя истинная причина сбоев кроется в ненадлежащем обслуживании оборудования. Она уточнила, что YouTube создает в обществе атмосферу тревожности и недоверия, что способствует дестабилизации ситуации.
Она подчеркнула, что российские власти не стали реагировать на провокации YouTube, однако общественность осуждает действия платформы. Сидоренко призвала пользователей и создателей контента переходить на российские социальные сети, чтобы поддержать развитие отечественного медиарынка и снизить зависимость от иностранных платформ.
По ее мнению, пора «четко увидеть ситуацию и понять, что мы находимся в эпицентре информационного воздействия, информационной манипуляции». Она пояснила, что развитие российских социальных сетей является единственным эффективным ответом на попытки манипулирования общественным мнением.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства РФ стали основанием для принятия мер против YouTube.