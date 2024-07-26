Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.2 комментария
FT: В России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов
Financial Times: В России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов
Несмотря на геополитические потрясения и санкции, в России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов, чему способствовали госинвестиции в экономику, включая оборону, сельское хозяйство и инфраструктуру, пишет Financial Times.
По данным газеты, в России зафиксирован бурный рост потребительских расходов, который противоречит прогнозам экспертов о серьезном экономическом спаде, передает ТАСС.
Так, российские потребители активно тратят деньги на различные товары и услуги, что стимулирует развитие розничной торговли, внутреннего туризма и других секторов экономики.
Financial Times называет увеличение реальных зарплат одним из главных факторов, способствующих росту потребительского спроса.
По мнению экспертов, зарплаты россиян в течение последних лет выросли почти на 14% благодаря мерам господдержки, направленным на стабилизацию экономики и повышение качества жизни населения.
Кроме того, по данным газеты, многие россияне смогли позволить себе приобретение жилья благодаря субсидируемым ипотечным программам, что стимулировало спрос на сопутствующие услуги и товары.
При этом эксперты предупредили о возможных рисках, связанных с замедлением темпа роста потребительских расходов в случае усиления санкционного давления и возможного исчерпания эффекта от ранее принятых мер господдержки.
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