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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    17 комментариев
    26 июля 2024, 12:19 • Новости дня

    FT: В России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов

    Financial Times: В России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на геополитические потрясения и санкции, в России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов, чему способствовали госинвестиции в экономику, включая оборону, сельское хозяйство и инфраструктуру, пишет Financial Times.

    По данным газеты, в России зафиксирован бурный рост потребительских расходов, который противоречит прогнозам экспертов о серьезном экономическом спаде, передает ТАСС.

    Так, российские потребители активно тратят деньги на различные товары и услуги, что стимулирует развитие розничной торговли, внутреннего туризма и других секторов экономики.

    Financial Times называет увеличение реальных зарплат одним из главных факторов, способствующих росту потребительского спроса.

    По мнению экспертов, зарплаты россиян в течение последних лет выросли почти на 14% благодаря мерам господдержки, направленным на стабилизацию экономики и повышение качества жизни населения.

    Кроме того, по данным газеты, многие россияне смогли позволить себе приобретение жилья благодаря субсидируемым ипотечным программам, что стимулировало спрос на сопутствующие услуги и товары.

    При этом эксперты предупредили о возможных рисках, связанных с замедлением темпа роста потребительских расходов в случае усиления санкционного давления и возможного исчерпания эффекта от ранее принятых мер господдержки.

    Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что после переобучения трудоустраиваются 80% безработных.

    25 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

    Трамп объяснил Зеленскому необходимость завершения конфликта

    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта с Россией.

    В эфире телеканала Fox News он рассказал, что в разговоре с Зеленским назвал Россию «военной машиной». Также он напомнил украинскому лидеру, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

    «И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито тоже. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться», – сказал Трамп.

    Он также выразил уверенность, что нынешний президент США Джо Байден «не должен был допустить этого, это было легко остановить». Трамп считает, что конфликт стал реальностью по двум причинам: высокие цены на нефть и вывод войск США из Афганистана.

    «Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть. И внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него», – сказал Трамп.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    25 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Патрушев рассказал о срыве планов НАТО о размещении базы в Азовском море

    Патрушев рассказал о срыве планов НАТО о размещении в Азовском море военно-морской базы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сорвала планы НАТО разместить в Азовском море военно-морскую базу, заявил помощник президента России Николай Патрушев, который курирует вопросы национальной морской политики.

    В интервью «Российской газете» он пояснил, что НАТО стремилось обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, пытаясь тем самым компенсировать провал планов по созданию военно-морской базы альянса в Севастополе.

    Также Патрушев отметил, что страны НАТО под ширмой обеспечения безопасности в Черном море наводнили его оружием, что представляет опасность как для России, так и для других государств региона.

    По словам помощника президента, «беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими военно-морскими силами приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам».

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    25 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

    Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.

    Зеленский назвал операцию по задержанию «очень непростой». «Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», – добавил он. Главе МВД поручено предоставить все детали.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    25 июля 2024, 20:41 • Новости дня
    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс

    Forbes: Неудачи ВСУ в районе села Прогресс вызваны проблемами с командованием

    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская бригада, которая принимала участие в боевых действиях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), потерпела поражение из-за проблем с командованием, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

    По его словам, в материале говорится о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Lenta.Ru».

    «Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто «рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением», – подчеркнул автор публикации.

    Ранее сообщалось, что российская группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР.

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    25 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Аргентина отказалась участвовать в санкциях против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентина не участвует в антироссийских санкциях и не видит проблем для переговоров с Москвой, сообщил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

    По его словам, Аргентина не участвует в санкциях против России, но при этом выступает за украинскую позицию и поддерживает Украину, передает ТАСС.

    Виейра отметил, что не видит проблем для переговоров Москвы и Буэнос-Айреса «на различных уровнях».

    Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей решил приехать на «саммит мира» по Украине.

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    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

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    25 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал главе МИД Индонезии Ретно Марсуди прислать из Москвы такую же брошь, как у официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

    Брошь из лепестков черного цветка из атласа с мерцающей сердцевиной привлекла внимание Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Украшение было прикреплено к белоснежной рубашке Захаровой, передает ТАСС.

    Лавров по русскому обычаю предложил тут же подарить главе МИД Индонезии, но брошь была пришита к одежде Захаровой, тогда он пообещал прислать копию из России.

    Ранее Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф пошутили про контроль женщин над мужчинами в Лаосе.

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    25 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе», разведчик, подорвавшись на противопехотной мине, получил тяжелые ранения. По словам очевидцев, после взрыва он упал и задел еще одну мину, в результате чего его рука оказалась практически оторвана, передает Газета.Ru.

    Когда пришли его сослуживцы, он попросил ампутировать наполовину оторванную руку, но они отказались. Тогда военный принял отважное решение, и с помощью ножниц из аптечки он самостоятельно ампутировал поврежденную конечность, чтобы предотвратить развитие гангрены и сохранить жизнь.

    Благодаря своей силе воли и упорству, раненый боец добрался до медиков, которые оказали ему первую помощь и эвакуировали в полевой госпиталь. Несмотря на тяжелые ранения, жизнь военного удалось спасти.

    Ранее сообщалось, что житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

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    25 июля 2024, 19:24 • Новости дня
    ФХР расторгла договор с КХЛ на проведение чемпионата России
    ФХР расторгла договор с КХЛ на проведение чемпионата России
    @ Юрий Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о расторжении договора о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов, сообщили в ФХР.

    Там отметили, что ФХР решила принять предложение КХЛ о лишении чемпионата КХЛ статуса чемпионата России и одобрила решение снять статус первенства России по хоккею среди игроков до 21 года с чемпионата Молодежной хоккейной лиги, передает ТАСС.

    Ранее дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовал Федерацию хоккея России за участие вратаря Ивана Федотова в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

    Коментарии (6)
    25 июля 2024, 19:42 • Новости дня
    РПЦ отстранила митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште

    РПЦ отстранила митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией

    РПЦ отстранила митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште
    @ Сергей Карпов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) временно отстранен от управления Будапештско-Венгерской епархией по решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

    Иерарх освобожден и от других церковных должностей, для изучения положения дел в епархии образована комиссия, передает ТАСС со ссылкой на заявление РПЦ.

    Напомним, в ряде СМИ появились сообщения об обвинениях митрополита Илариона в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него протодиаконом Георгием Сузуки.

    Ранее сам Иларион заявлял, что стал жертвой вымогательства со стороны матери протодиакона Вероники Сузуки. До назначения на Будапештскую кафедру митрополит Иларион руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата.

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    25 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал, зачем мясо перед продажей накачивают водой

    Мясник Рябинкин: Чаще всего водой накачивают свинину

    Эксперт рассказал, зачем мясо перед продажей накачивают водой
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При выборе мяса следует обращать внимание на цвет продукта, его структуру и на наличие повреждений на коже, пленках, жире и волокнах, рассказал газете ВЗГЛЯД технолог, эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. Он пояснил, что чаще всего шприцуют свинину, реже – говядину и баранину.

    «Надо сказать, что мясо, которое продается в магазинах, бывает, инъектируют фосфатами (солевыми растворами) и водой. Как правило, делается это для того, чтобы более жесткие части мяса стали мягкими, а также, чтобы продлить этому продукту срок годности. Никто же не хочет купить мясо, которое нужно обязательно съесть сегодня, иначе оно протухнет», – говорит Рябинкин. 

    Однако, продолжает собеседник, с помощью шприцевания можно увеличить вес мяса не более чем на 10%. Вредно это только в какой-то степени для кошелька покупателя, но не для здоровья. Чаще всего инъекциям подвергается свинина, она лучше всего принимает в себя влагу. Реже обкалывают говядину и баранину. О случаях накачивания водой птицы эксперт не слышал.

    «Отличить такое мясо на прилавке довольно легко. Во-первых, обколотое водой мясо гораздо светлее обычного. Чаще всего такое кладут в маринованные готовые наборы, чтобы как раз цвет из-за специй был не различим. Как правило, воды инъектируют больше, чем мясо может в себя взять, поэтому она выделяется прям внутри упаковки. Ну и при термообработке это очень хорошо видно – при жарке вода из продукта выходит вместе с соком», – делится мясник.

    Также проверить мясо можно на ощупь: надавить на него пальцем, рассказывает специалист. Если после этого образовалась вмятина, которая быстро восстановилась, а на вид продукт выглядит упругим, то мясо хорошее. А если след от пальца не исчез, то, вероятнее всего, оно подвергалось шприцеванию.

    «Что касается проколов от инъекций, то их вряд ли можно будет разглядеть в магазине без лупы. Разве что если они не были сделаны в жир, пленки или кожу – такое заметить просто. Тем не менее, и такой визуальный осмотр не повредит. Волокна мяса должны быть целы, срез должен быть однородным, без повреждений», – заключил Рябинкин.

    Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия заняла четвертое место в мире по производству мясной продукции, создав современную отрасль, мощности которой за 15 лет выросли в два раза. Он отметил, что страна вышла на стопроцентную обеспеченность собственным мясом, его потребление в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека.

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    25 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Россиян предупредили о риске ранней смерти при недосыпе

    Россиян предупредили о росте риска ранней смерти при недосыпе

    Россиян предупредили о риске ранней смерти при недосыпе
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хронический недосып существенно повышает риск развития серьезных заболеваний и сокращения продолжительности жизни, в частности, увеличивая вероятность преждевременной смерти на 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

    Мурашко озвучил тревожные данные о влиянии недостатка сна на здоровье человека. Он подчеркнул, что люди, регулярно спящие менее шести часов в сутки, подвергаются значительному риску для своего здоровья, передает ТАСС.

    По словам министра, хронический недосып тесно связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Риск столкнуться с такими проблемами у людей, страдающих от бессонницы или регулярно недосыпающих, на 48% выше, чем у тех, кто высыпается. Кроме того, недостаток сна может привести к снижению когнитивных функций и производительности труда на 40%, добавил Мурашко.

    Ранее врач-инфекционист Елена Мескина сообщила, что недосып может приводить к нарушению обменных процессов в организме и ослаблять иммунную систему, что, в свою очередь, приведет к росту рисков простудных заболеваний.

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    25 июля 2024, 18:52 • Новости дня
    Суд арестовал главу Военно-строительной компании Белкова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ходатайство следователей об аресте гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова по обвинению в злоупотреблении полномочий удовлетворено Тверским судом Москвы.

    Белкову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в суде ТАСС.

    Гендиректора, в частности, обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве. Ему грозит до 10 лет колонии.

    Ранее СК запросил ареста для Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

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    26 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске

    Минобороны: Ударом «Искандера» по складу в Краматорске уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и пять танков

    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске, где были уничтожены РСЗО HIMARS и «Град», пять танков, сообщили в Министерстве обороны.

    Ракетно-артиллерийское вооружение 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и танки скрытно хранились в промзоне Краматорска. «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и до десяти бронемашин ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

    Ранее координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске.

    Украинские СМИ сообщили, что после взрыва в районе Краматорска начался сильный пожар.

    Коментарии (5)
    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

    Коментарии (13)
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      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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