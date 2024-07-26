Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.2 комментария
В РПЦ предостерегли Константинопольского патриарха от силового захвата Афона
Патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в госдепе США для того, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей обычно решает религиозные споры посредством насильственного изгнания, это вошло у него в практику.
«Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию», – цитирует РИА «Новости» Балашова.
Протоирей считает, что таким образом проявится благодарность госдепа за выполнение Варфоломеем поставленных задач на Украине и в других местах.
Он напомнил, что векселя до сих пор не оплачены, обещания поддержки плохо выполняются, Турция не признала статус «вселенского» патриарха турки так и не признали, а на Украине в качестве «ставропигии» передали всего один храм в пользование, а не в собственность.
Балашов также указал, на попытки «покорить» Эсфигмен 21 год назад, тогда монастырь взяли в кольцо блокады, что стоило жизни 25-летнему монаху, который пытался вернуть в обитель трактор в обход полицейских засад. Он напомнил, что Греция сняла осаду из-за опасения народного гнева.
«Приготовления к штурму с тех пор предпринимались не однажды, но до боевых действий дело так и не доходило. Посмотрим, что будет на сей раз», – заявил Балашов.
Протоиерей добавил, что насилие против верующих и духовенства канонической УПЦ со стороны раскольников не осуждались Константинопольским патриархом.
Ранее специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос рассказал, что на Афон были введены полицейские силы с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен.
Напомним, антиканонические действия Константинопольского патриархата разделили Святую гору Афон на сторонников «по послушанию» патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.
До этого афонские старцы обвинили константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви. Кроме того, игумены монастырей Святой горы попросили паломников Украинской православной церкви оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ.