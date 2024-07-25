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    Европа предает своих ради интересов киевского режима
    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    Назначен новый командующий ВВС России
    Песков назвал безопасность страны важнее ношения никабов
    В Госдепе решили, что Киев всегда был готов к переговорам
    Турецкий мотоциклист назвал причину гибели блогера МотоТани
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    6 комментариев
    25 июля 2024, 08:12 • Новости дня

    Соседи рассказали подробности об обвиняемом в подрыве автомобиля в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков не общался с соседями, он не появлялся дома больше месяца, сообщила соседка по площадке.

    По ее словам, Серебряков не общался и не здоровался. Соседи также рассказали, что он семь лет жил в квартире с кошками и был спокойным мужчиной, передает РИА «Новости».

    В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его жена. В МВД пояснили, что сдетонировало взрывное устройство. Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции, куда он въехал как турист.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    24 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве

    Востоковед Семенов: Турция является единственной страной НАТО, с которой у России не изменились отношения по линии Интерпола

    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
    @ Кадр из видео

    Турция наглядно продемонстрировала, что ее связи с Россией по линии Интерпола до сих пор сильны и стабильны. Тем не менее Анкаре еще предстоит доказать доверительность диалога с Москвой путем передачи преступника профильным службам РФ, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве.

    «В данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои наилучшие профессиональные качества. Российские спецслужбы в кратчайшие сроки сумели установить личность преступника и передать информацию своим турецким коллегам через каналы Интерпола. Данный механизм взаимодействия Москвы и Анкары налажен достаточно хорошо», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающим на высокий уровень отношений двух стран», – отмечает он.

    «Однако ставить точку в данной истории пока рано. Истинная степень доверительности нашего диалога станет ясна лишь после того, когда Анкара примет решение о передаче преступника правоохранительным органам России. Тем не менее положительный характер имеющегося взаимодействия нельзя не отметить», – заключил Семенов.

    Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, о нахождении на территории республики Евгения Серебрякова Анкаре сообщили представители подразделения Интерпола, расположенного в РФ. Ерликая отметил, что преступник прибыл в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду в московском дворе на Синявинской улице был взорван автомобиль Toyota Prado. В результате водителю авто оторвало стопы, в связи с чем он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

    Очевидец, оказавший пострадавшему первую помощь, отмечал, что тот был сильно обожжен. Вместе с ним в автомобиле находилась и супруга, которую из-за взрыва отбросило в сторону. Произошедшее было квалифицировано как покушение на убийство. О том, что подозреваемый находится в Турции, впервые сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

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    24 июля 2024, 17:52 • Новости дня
    Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
    Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
    @ @tanechkaozolina

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной (МотоТаня) стала ее ошибка при обгоне, об этом в ходе допроса заявил турецкий мотоциклист Онур Обут, сообщает агентство DHA.

    Обут утверждает, что три мотоциклиста выдвинулись в сторону города Милас, их спутник Сергей Хадриков чуть отстал от Обута и Озолиной, передает РИА «Новости».

    По его словам, между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, после этого ее мотоцикл якобы врезался в мотоцикл Обута.

    Турецкое издание пишет, что слова Обута подтвердил Хадриков. Суд отпустил на свободу Обута под юридический контроль.

    Ранее сообщалось, что мотоцикл Озолиной столкнулся на трассе в Турции с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу.

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    24 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    В Москве переименовали площадь Европы

    Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии

    В Москве переименовали площадь Европы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала.

    Новое название площади Европы – площадь Евразии, следует из документа, передает ТАСС.

    Площадь Европы открылась в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии, передает РБК.

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    24 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россиянин, подозреваемый в подрыве автомашины в Москве, задержан в турецком городе Бодруме, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали полицейские провинции Мугла в Бодруме, сообщил Ерликая, передает ТАСС.

    Он добавил, что о нем турецким властям сообщили представители российского подразделения Интерпола. Они пояснили, что Серебряков совершил теракт с начиненной взрывчаткой машиной в Москве. Ерликая отметил, что россиянин добрался в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.

    Директор ФСБ Александр Бортников пояснил, что подозреваемый скрылся на территории Турции.

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    24 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».

    Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.

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    24 июля 2024, 22:13 • Новости дня
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим ВВС России и заместителем главнокомандующего ВКС России, сообщили в Минобороны.

    «Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Также, согласно данным военного ведомства, командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Ранее Кобылаш занимал должность командующего Дальней авиацией ВКС РФ с 2016 по 2024 год.


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    24 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта

    Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми

    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут использоваться вблизи линии фронта, заявил украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.

    По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.

    При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.

    Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.

    Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    24 июля 2024, 11:27 • Новости дня
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

    По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.

    «Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».

    Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    СК: Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личность подозреваемого во взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлена, сообщил Следственный комитет.

    Также удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, сообщил СК, передает ТАСС.

    В настоящее время следователи проводят осмотр машины. К работе на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты столичного подразделения СК, отметили в ведомстве.

    Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

    Коментарии (5)
    24 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    @ Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявила Служба госбезопасности Грузии 24 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

    Отмечается, что «преступные деяния готовят находящиеся на Украине бывшие чины грузинской власти и бывшие сотрудники силовых структур».

    Среди таких деяний, по данным СГБ, «подготовка убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили».

    По данным СГБ, «целью этих деяний является дестабилизация в Грузии и на фоне ослабления правительства насильственное свержение власти деструктивными силами».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.

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    24 июля 2024, 10:08 • Новости дня
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Момент взрыва автомобиля Toyota участника СВО офицера Андрея Торгашова опубликован в Сети, взрыв произошел во время включения зажигания.

    По данным Telegram-канала «Mash», после произошедшего соседи отнесли пострадавшего на детскую площадку и оставались с ним до приезда врачей.

    После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

    Отмечается, что его супруге осколками посекло лицо.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

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    24 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

    Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но Киеву, видимо, это сойдет с рук, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Между тем в Венгрии пригрозили продолжить блокировку помощи Киеву из фонда мира ЕС.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева. 

    «В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

    «Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

    Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

    Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

    Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.

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    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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