Бастрыкин: Более 500 украинских военных привлечены к ответственности за обстрелы Донбасса

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, к уголовной ответственности за указанные преступления против мира и безопасности человечества привлечены 516 человек, передает РИА «Новости».

Бастрыкин заявил, что на основании материалов уголовных дел уже осуждены более 350 украинских военнослужащих, включая членов националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией в РФ – прим. ВЗГЛЯД).

С 2014 года возбуждено более 5 тыс. уголовных дел по событиям на Украине в отношении 1 046 лиц, включая представителей военного и политического руководства страны.



