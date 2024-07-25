Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.5 комментариев
Бастрыкин: Более 500 украинских военных привлечены к ответственности за обстрелы Донбасса
Более 500 боевиков украинских вооруженных формирований привлечены к уголовной ответственности за преступления против мирного населения в Донбассе, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, к уголовной ответственности за указанные преступления против мира и безопасности человечества привлечены 516 человек, передает РИА «Новости».
Бастрыкин заявил, что на основании материалов уголовных дел уже осуждены более 350 украинских военнослужащих, включая членов националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией в РФ – прим. ВЗГЛЯД).
С 2014 года возбуждено более 5 тыс. уголовных дел по событиям на Украине в отношении 1 046 лиц, включая представителей военного и политического руководства страны.