Эксперт Киселев: Признание геноцидом преступлений финских оккупантов в Карелии послужит исторической справедливости

Tекст: Валерия Городецкая

Защита исторической памяти является одним из приоритетных направлений политики президента России Владимира Путина, отметил Киселев. «Восстановление исторической справедливости и повышение информированности международной общественности сегодня достигается не только через научно-просветительскую работу, но и в рамках правового поля», – заявил он.

Так, прокурором Республики Карелия направлено в суд заявление о признании геноцидом преступлений, совершенных финскими оккупационными властями на территории Карело-Финской ССР, сообщил Матвеев.

После поражения в Зимней войне 1939–1940 годов Финляндия сблизилась с нацистской Германией и активно участвовала в блокаде Ленинграда, указал эксперт. Особую жестокость проявили финские каратели в отношении жителей Карелии. Например, в Петрозаводске был создан крупный концентрационный лагерь, где содержались тысячи советских граждан.

«Наиболее постыдным деянием финских карателей стал концлагерь в Петрозаводске. В 1942-м число узников составило более 24 тыс. военнопленных и лиц гражданского населения. Количество жертв сегодня установить точно невозможно, по меньшей мере за годы оккупации погибло более 8 тыс. человек», – указал он.

В декабре 2023 года Калининградский облсуд признал геноцидом преступления нацистов на территории Восточной Пруссии в границах современной Калининградской области.

На прошлой неделе Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщило, что Верховный суд Карелии рассмотрит дело о геноциде жителей республики в годы ВОВ.