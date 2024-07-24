Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили
Москва осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.
«Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.
В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.