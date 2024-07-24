Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили

Tекст: Валерия Городецкая

«Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.

В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.