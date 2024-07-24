  • Новость часаПесков: Россия надеется, что Армения не выберет путь нынешнего Киева
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    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    3 комментария
    24 июля 2024, 21:11 • Новости дня

    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

    «Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.

    В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

    Коментарии (17)
    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    24 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    @ Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявила Служба госбезопасности Грузии 24 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

    Отмечается, что «преступные деяния готовят находящиеся на Украине бывшие чины грузинской власти и бывшие сотрудники силовых структур».

    Среди таких деяний, по данным СГБ, «подготовка убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили».

    По данным СГБ, «целью этих деяний является дестабилизация в Грузии и на фоне ослабления правительства насильственное свержение власти деструктивными силами».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.

    Коментарии (5)
    23 июля 2024, 21:01 • Новости дня
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия превосходит страны Североатлантического альянса в вопросе наращивания военной мощи, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    По словам Бройера, Россия производит от 1 до 1,5 тыс. дополнительных танков в год, тогда как пять крупнейших европейских стран – членов НАТО располагают только половиной от этого количества, передает ТАСС. У бундесвера же имеется примерно 300 танков, добавил он.

    Бройер также заявил, что в ближайшие 5–8 лет российская армия «будет оснащена техникой и личным составом так, чтобы стало возможным нападение на территорию НАТО».

    «Я намеренно говорю об этом в сослагательном наклонении. Тогда у России была бы такая возможность», – приводит его слова газета Tagesspiegel. По мнению Бройера, наращивание военной мощи России «представляет собой растущую опасность».

    Ранее НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных.

    Коментарии (12)
    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

    Коментарии (7)
    24 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Грузия указала на ограничения прав и свобод в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал западных критиков его страны обратить внимание на ограничения прав и свобод в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «За последнее время в Молдавии закрыли около десяти телекомпаний. В Молдавии ограничен политический плюрализм, Молдавия является членом СНГ, но об этом никто не вспоминает, когда критикуют Грузию», – заявил он на пресс-конференции.

    «К Молдавии нет такого интереса (со стороны Запада), какой есть по отношению к Грузии. Мы видим в этом предвзятость и двойные стандарты», – сказал он.

    «Грузия надеется на то, что США сформируют по отношению к Грузии справедливый, правильный и прагматичный курс, и тогда мы сможем перезагрузить отношения», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, военные действия на Украине «завершатся через год в случае победы в США демократов, а в случае победы республиканцев – через полгода».

    «После этого изменится ситуация в регионе, а значит изменится и отношение к Грузии», – отметил он.

    «Пока же конкретные силы в США имеют по отношению к Грузии интересы, которые не отвечают нашим национальным интересам. С будущего года надеемся вернуть наши двусторонние отношения на прежние рельсы», – сказал глава правительства Грузии.

    По его словам, от Грузии желали открытия «второго фронта», но этого не достигли, поэтому конкретные силы истерят».

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    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

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    22 июля 2024, 11:00 • Новости дня
    Экс-начальник Генштаба Грузии задал Зеленскому вопрос о ненужных жертвах

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении «горячей фазы» военных действий к концу года и допущение им переговоров с российским руководством вызывают вопросы о ненужных жертвах Украины, заявил экс-начальник Генштаба Грузии, один из основателей движения «Единая нейтральная Грузия» Леван Николеишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зеленский сказал о возможном завершении «горячей фазы» военных действий к концу года и фактически впервые официально допустил возможность начала переговоров с Россией. Тогда непонятно, ради чего Украина понесла столько жертв», – заявил он.

    «Хочу спросить и у бессовестных политиков и экспертов: что, до конца года Украина победит Россию? Или вернет территории? Тогда зачем было нужно столько жертв, если Украина была обречена на договоренности с Россией?» – отметил экс-начальник Генштаба Грузии.

    Леван Николеишвили напомнил, что «над усилиями Грузии сохранить мир смеялись».

    «И где эти, кто смеялись, сейчас?» – задал он вопрос.

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    23 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Новак назвал способ нарастить поставки нефти из России

    Новак: Россия может нарастить поставки нефти, задействовав порты Черного моря и Балтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост экспорта российской нефти в Азию через порты Балтики и Черного моря возможен за счет перенаправления потоков с других рынков и реализации новых проектов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    В последние два года Россия переориентировала поставки нефти на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности, в КНР, сообщил Новак, передает ТАСС.

    По его словам, дальнейшее увеличение объемов экспорта возможно как за счет перераспределения из других направлений, так и благодаря новым проектам, включая разработку месторождений в Арктике и строительство нефтепровода в порт Бухта Север на Таймыре.

    «Это перспективные направления, которые сегодня рассматриваются для того, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в Азиатско-Тихоокеанский регион», – отметил он.

    Ранее Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю.

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    23 июля 2024, 11:59 • Новости дня
    Воевавшие за Украину грузины могли планировать теракт против Иванишвили
    Воевавшие за Украину грузины могли планировать теракт против Иванишвили
    @ Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Подготовка террористического акта против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и других руководителей правящей партии Грузии может быть инкриминирована некоторым воевавшим за Украину грузинам, заявил адвокат Михаил Рамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Якобы планировался террористический акт и за ним государственный переворот», – заявил адвокат, защищающий одного из опрашиваемых судом «легионера» Гелу Кахабришвили.

    Вернувшиеся с Украины грузинские наемники отказываются отвечать на вопросы Службы госбезопасности Грузии, которая ведет следствие, и поэтому их опрашивают в суде.

    По словам адвоката, во время процесса задавались вопросы о «возможной подготовке террористического акта против Бидзины Иванишвили и других партийных высокопоставленных лиц».

    Как сообщает imedinews.ge, сам Кахабришвили подтвердил, что «вопросы касались руководства «Грузинской мечты», особенно ее почетного председателя».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.

    Ранее СГБ Грузии заявила о подготовке переворота с привлечением воюющих на Украине наемников.

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    22 июля 2024, 11:25 • Новости дня
    Премьер Грузии увязал победу Трампа на выборах с завершением военных действий на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США позволит приблизить окончание военных действий на Украине и изменит отношение к Грузии, заявил в понедельник журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Победа Трампа позволит быстрее завершить военные действия на Украине, а это успокоит и наш регион», – сказал он.

    По его словам, «тогда изменится отношение и к Грузии».

    Ираклий Кобахидзе предположил, что в случае победы Дональда Трампа «отношение к Грузии станет более справедливым».

    В качестве примера такой несправедливости он привел тот факт, что Грузия на полтора года позже получила статус кандидата в Евросоюз по сравнению с Украиной и Молдавией.

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    24 июля 2024, 10:29 • Новости дня
    Премьер Грузии увязал попытку убийства Иванишвили с терактами против Фицо и Трампа

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «едином почерке глобальных политических сил» в терактах против главы правительства Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа и возможной попытке убийства почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все это вызывает крайнее беспокойство особенно на фоне осуществленных терактов в Словакии и Америке. Это единый почерк глобальных политических сил, – сказал он на пресс-конференции. – Кому-то не нравится позиция Грузии по военным действиям (на Украине)».

    Председатель кабмина назвал «неудивительной» возможную причастность к подготовке убийства в Грузии бывших высокопоставленных чиновников правительства Грузии, которые сегодня находятся на Украине.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «Бидзина Иванишвили является лидером нашей партии и его влияние в грузинской политике очень большое, поэтому неудивительно, почему он мог стать адресатом такого акта».

    «Иванишвили является гарантом мира и развития Грузии», – отметил он.

    Бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявила Служба госбезопасности Грузии 24 июля.

    В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

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    23 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Раскопки в Новом Херсонесе дали больше находок, чем прошлые 150 лет исследований

    Tекст: Александра Юдина

    Число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок, которые предваряли строительство историко-археологического парка в Севастополе, превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

    По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), археологи передали в музей-заповедник «Херсонес Таврический» порядка 350 тыс. артефактов, обнаруженных за несколько последних лет, передает ТАСС.

    «Это только артефакты музейного хранения. Объем одновременно совершающихся археологических раскопок беспрецедентный», – отметил митрополит.

    Он добавил, что за предыдущие годы музей, работавший на городище, получил около 250 тыс. предметов, относящихся к Херсонесу Таврическому. Раскопки здесь начались в первой половине XIX века, а первый музей был создан только в конце того же столетия энтузиастом Карлом Косцюшко-Валюжиничем.

    Как заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это – грандиозные раскопки мирового уровня.

    «Раскопки проводили специалисты Института археологии РАН из Москвы и Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, профессионалы высочайшего уровня, которые не давали строителям сделать ни шагу, пока не был обследован последний сантиметр культурного слоя», – подчеркнул он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    «Мы открываем комплекс 28 июля в День памяти князя Владимира, в День крещения Руси. В целях безопасности вход будет осуществляться после регистрации на официальном сайте комплекса», – отметил Тихон.

    По его словам, пока комплекс открывается в тестовом режиме. Во время посещения будут проходить незаметные работы, иногда будут закрываться некоторые секторы экспозиции.

    «Это обычная история для подобных комплексов. Иногда такие тестовые испытания проходят до 1,5 лет, но я думаю, что за полтора-два месяца мы с этим справимся», – заключил митрополит.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      До мирных переговоров по Украине осталось два шага

      Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

      5 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

      17 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

      3 комментария
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    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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