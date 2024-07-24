Суд обратил в доход государства активы водочного магната Шефлера

Бакальчук объяснила ситуацию вокруг «захвата» Wildberries

Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса и опровергла «захват» Wildberries

Tекст: Дарья Григоренко

«Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса», – рассказала она в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Бакальчук сообщила, что «не является заложницей, как в «Кавказской пленнице», и подчеркнула, что спасать ее ни от кого не нужно. Она также прокомментировала сделку с рекламным оператором Russ, которую глава Чечни Рамзан Кадыров назвал частью «рейдерского захвата». «Сделка полностью одобрена и поддержана», – сказала Бакальчук, не уточнив других деталей, передает Forbes.

Она подтвердила, что Владислав Бакальчук владеет 1% акций Wildberries, но не принимает участия в управлении компанией. Кто и с какой целью распространил информацию о «рейдерском захвате», основательница Wildberries не знает.

В обращении она также выразила сожаление по поводу того, что муж «решил предать огласке семейные трудности», и подтвердила начало бракоразводного процесса, пишет «Коммерсант».

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. Позже Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.