Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Суд обратил в доход государства активы водочного магната Шефлера
Активы предпринимателя, владельца алкогольных брендов Юрия Шефлера обращены в доход государства по решению Тамбовского районного суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Тамбовский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход России активы бизнесмена на российской территории, передает ТАСС.
Напомним, часть активов предпринимателя остаются в России. Это спиртовой завод АО «Амбер Талвис» в Тамбовской области, АО «СПИ-РВВК» в Калининграде и его «дочка» – ООО «РВВК».