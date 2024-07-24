Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Эксперт рассказал, как раздел Wildberries повлияет на продавцов
Финансист Коршунов: Раздел Wildberries пройдет незаметно для партнеров
Для партнеров Wildberries, скорее всего, в ближайшее время ничего не поменяется, заявил декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов.
Как сообщил Коршунов «Газете.Ru», в среднесрочной перспективе, после решения корпоративного конфликта, возможны изменения в бизнес-модели и отношении с партнерами, но все участники заинтересованы в сохранении и наращивании бизнеса и его рентабельности.
По его словам, финансовый рынок напрямую конфликт с разделом Wildberries не затронет, поскольку это частная компания.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries.