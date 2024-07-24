Эксперт рассказал, как раздел Wildberries повлияет на продавцов

Финансист Коршунов: Раздел Wildberries пройдет незаметно для партнеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Коршунов «Газете.Ru», в среднесрочной перспективе, после решения корпоративного конфликта, возможны изменения в бизнес-модели и отношении с партнерами, но все участники заинтересованы в сохранении и наращивании бизнеса и его рентабельности.

По его словам, финансовый рынок напрямую конфликт с разделом Wildberries не затронет, поскольку это частная компания.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries.