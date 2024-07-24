Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
МОК опубликовал список российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде
Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.
В одиночном разряде выступят Медведев, Андреева, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, передает ТАСС.
В парном разряде также представлена Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. Также в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.
Ранее МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.