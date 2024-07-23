Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Воевавшие за Украину грузины могли планировать теракт против Иванишвили
Подготовка террористического акта против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и других руководителей правящей партии Грузии может быть инкриминирована некоторым воевавшим за Украину грузинам, заявил адвокат Михаил Рамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Якобы планировался террористический акт и за ним государственный переворот», – заявил адвокат, защищающий одного из опрашиваемых судом «легионера» Гелу Кахабришвили.
Вернувшиеся с Украины грузинские наемники отказываются отвечать на вопросы Службы госбезопасности Грузии, которая ведет следствие, и поэтому их опрашивают в суде.
По словам адвоката, во время процесса задавались вопросы о «возможной подготовке террористического акта против Бидзины Иванишвили и других партийных высокопоставленных лиц».
Как сообщает imedinews.ge, сам Кахабришвили подтвердил, что «вопросы касались руководства «Грузинской мечты», особенно ее почетного председателя».
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.
Ранее СГБ Грузии заявила о подготовке переворота с привлечением воюющих на Украине наемников.