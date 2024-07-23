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Марочко заявил о прибытии штурмовой группы ВСУ под Купянск под конвоем
Военные штурмового подразделения ВСУ прибыло в район Купянска на Харьковском участке фронта под усиленной охраной, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, эта группа военных входит в состав одного из штурмовых подразделений, солдаты не имеют никакого боевого опыта, оружие и боеприпасы им выдали уже на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».
«Выдвижение в «красную зону» шло под конвоем», – подчеркнул Марочко.
Марочко выдвинул предположение, что группа мобилизованных состоит из числа заключенных.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего.