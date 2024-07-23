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    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    16 комментариев
    23 июля 2024, 01:57 • Новости дня

    Байден по голосовой связи без видео подключился к выступлению Харрис

    Байден по голосовой связи без видео подключился к выступлению Харрис
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов подключили действующего президента страны Джо Байдена, но связь была только голосовой, без видео.

    На фоне слухов о состоянии здоровья Байдена Харрис, используя громкую связь, обратилась к президенту: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Голос, похожий на голос Байдена, дал утвердительный ответ. При этом не было видеосвязи – самого Байдена штабу и журналистам не показали, передает РИА «Новости».

    Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками. «Мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу», – приводитее слова ТАСС.

    Напомним, Байден в соцсетях сообщил о решении не участвовать в выборах президента США, он не появился на публике для объявления о снятии своей кандидатуры. Сообщается, что он находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре из-за коронавируса. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе.


    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота». #{vote}

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

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    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

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    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (10)
    22 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

    Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня, но оно Кремль не сильно удивило, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

    При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

    Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

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    Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

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    22 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу

    Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64% после выхода Байдена из гонки

    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные онлайн-сервиса ставок Polymarket.

    Согласно сервису, Трамп с вероятностью в 64% победит на выборах, тогда как шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 30%, передает РИА «Новости».

    При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 млн долларов, на победу Харрис – 22,3 млн.

    Ранее дипломаты МИД Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.

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    22 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США возмутились отсутствием речи президента США Джо Байдена о снятии с выборов, а также фото того, как он подписывает документ о выходе из предвыборной гонки.

    В США стали задавать вопросы, почему спустя десять часов после снятия с выборов сам Байден на публике не появился, кроме того, их удивляет, что о выходе из предвыборной гонки президент США написал в письме, а не обратился с речью к нации, пишет «Царьград».

    Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (21)
    22 июля 2024, 10:45 • Новости дня
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    @ Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки, оценив перспективы выдвинутой от Демократической партии кандидатуры Камалы Харрис.

    «Сегодня в схватке за место президента Трамп досрочно победил Байдена. Байден ушел не сам по себе. Его вынудили уйти его коллеги-демократы, потому что он уже проиграл президентскую гонку Трампу. Сняв свою кандидатуру с выборов, Байден признал свое поражение», – к такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, как Байден требовал отставки сирийского лидера Башара Асада. В своем  Telegram-канале она написала: «He must go (он должен уйти – прим. ВЗГЛЯД)», – подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений».

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев был краток: «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты».

    «Самая забавная часть сегодняшней сенсации состоит в том, что кандидат в президенты от правящей партии будет не избран, а назначен руководством партии», – пишет блогер Виктор Марахов. По его словам, «вся демократия с 14 млн голосов, поданных на них за Байдена, и прочим театром» полетела прочь, и «насажена новая, ужасно независимая и самостоятельная, политическая фигура».

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    «Байден лично приложил руку к украинскому сюжету – как никто другой, еще с начала прошлого десятилетия. Так что никаких оснований сокрушаться по его поводу у нас нет», – пишет «Россия в глобальной политике».

    «Однако, справедливости ради, стоит заметить, что в качестве визави в жесткой конфронтации Байден – не худший вариант. Весьма опытный, довольно осторожный, относительно рациональный – до тех пор, пока Байден сам определял политический курс (тут, конечно, интересно, когда это перестало иметь место), его можно было просчитывать. Те, кто идет ему на смену, перечисленными качествами обладать не будут, так что качели станут раскачиваться намного интенсивнее», – следует из комментария в блоге.

    «Будет забавно, если окажется, что заявление Байдена об отставке – это фальшивка, которую твитнул какой-то стажер, но никто не знает пароля, чтобы удалить его», – процитировал британского сатирика Карла Шарро политический обозреватель «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

    «И в самом деле, никто ведь не видел еще Байдена, сообщающего об этом. А если окажется, что его взяли в заложники?» – предположил политолог.

    «Не мог до самого утра отделаться от одной мысли: «А Байден-то сам знает, что он с выборов снялся?» Нет, не от этой, хотя и эта мысль, увы, совершенно не шутка. Несчастный старик, которым манипулировали и за счет которого жили родственники и политцыгане Клинтоны. Сплошь и рядом такое», – считает Дмитрий Евстафьев.

    «Камала Харрис. Шансов у нее меньше, чем у Байдена – посредственная харизма, отсутствие успехов на посту, плюс она женщина, чернокожая американка с южноазиатскими корнями. Не выдвинуть ее было, в общем, нельзя: чернокожие избиратели бы не поняли, а их поддержка демократам критически важна», – оценил шансы Харрис американист Алексей Наумов.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пошутил: «Байден снялся с президентской гонки и уступил место своему вице-президенту Камале Харрис. Еще один западный лидер пал жертвой проклятия рукопожатия Зеленского. А если бы ручкался в перчатке, или сразу бы отсек себе кисть… Аминь дедушке».

    Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал картинку с балетом «Лебединого озера» и подписал: «Эфир CNN прямо сейчас!»

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (17)
    22 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором

    Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США

    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

    В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 02:55 • Новости дня
    Эксперт: Демократы США могут выбрать между Харрис и Кеннеди-младшим
    Эксперт: Демократы США могут выбрать между Харрис и Кеннеди-младшим
    @ Julia Nikhinson,Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кроме действующего вице-президента Камалы Харрис у Демократической партии США есть «еще один нетривиальный вариант» – поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего на выборах президента страны, заявил эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Александр Назаров.

    Назаров в комментарии газете ВЗГЛЯД напомнил, что Харрис, которая прежде была сенатором и генпрокурором Калифорнии, запомнилась поддержкой смертной казни, игнорированием дел, связанных с полицейским произволом, а также тем, что выступала против условно-досрочного освобождения слишком большого числа заключенных, поскольку опасалась уменьшения количества рабочей силы в тюрьмах штата. При этом сейчас она «придерживается классической лево-либеральной повестки, крайне распространенной среди демократов».

    Ее кандидатуру поддержали президент США Джо Байден и «такие ветераны партии, как чета Клинтонов». Кроме того, она имеет «относительно хороший федеральный рейтинг». Однако Харрис все равно «проигрывает 1–2% в опросах Трампу в большинстве колеблющихся штатов, что явно не делает ее шансы на победу высокими», отметил Назаров. При этом, по его словам, нет смысла «рассматривать других участников президентских праймериз Демократической партии», так как «ни опыта, ни известности, чтобы победить Трампа им не хватит даже теоретически».

    «Но у демократов есть еще один нетривиальный вариант – это поддержать Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди, который вышел из Демократической партии и идет на выборы президента США как независимый кандидат», – заявил Назаров.

    Эксперт пояснил, что у Кеннеди-младшего не было «шансов на праймериз против Байдена», но сейчас он может оказаться «спасательным кругом для демократов на этих выборах».

    «Несмотря на антипрививочную позицию и тот факт, что он распространял теории о том, что прививки вызывают аутизм у детей, Кеннеди-младший придерживается достаточно центристских взглядов, чтобы привлечь независимых избирателей и, возможно, изменить положение дел в колеблющихся штатах. Кроме того, на него работает его фамилия и символизм», – заявил Назаров.

    Напомним, кандидатуру Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии США поддержали Байден, а также Билл Клинтон и его жена Хиллари. При этом Барак Обама воздержался от поддержки Харрис. При этом у Харрис антирейтинг хуже, чем у Дональда Трампа.

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    22 июля 2024, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов

    Американист Дробницкий: В США фактически нет президента

    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всегда старались максимально быстро сообщать о каких-то происшествиях. Сейчас же мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит странное впечатление, а сама история выглядит подозрительно, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «По всей видимости, дела у Джо Байдена и его семьи совсем плохи», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, на решение кандидата от демократов выйти из президентской гонки повлияло несколько факторов. Первый из них – здоровье. «В последнее время скрывать состояние Байдена было невозможным ни от демократов, ни от электората», – уточнил собеседник. Вторым решающим фактором могло стать давление внутри Демпартии. «Основные лидеры демократов указывали на то, что президенту нужно сняться с гонки», – напомнил спикер.

    Кроме того, определенное влияние могли оказать спонсоры. «На фоне победной республиканской конференции те были недовольны кандидатом от Демпартии. То есть кампания президента США оказалась в не очень хорошем положении с точки зрения финансов», – пояснил аналитик. При этом то, что не было видеообращения Байдена к нации, выглядит подозрительным. «Да, он приболел, у него ковид, поэтому администрация анонсировала выступление президента на предстоящей неделе. Тем не менее вся эта история предельно непрозрачная и вызывает целый ряд вопросов: в каком составе и как принималось решение? Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки? Что произошло в воскресную ночь?» – указал политолог.

    Дробницкий подчеркивает: для Америки это нехарактерная ситуация. «Там всегда старались максимально быстро открываться, а сейчас мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит неприятное ощущение обрушения. В этом смысле попытка быстрого переключения на Камалу Харрис призвана отвлечь американцев от упомянутых мной вопросов», – считает он. 

    Собеседник при этом отметил, что кандидатуру Харрис продвигают лишь бюрократы. Среди них – младший состав нынешней администрации и «цифровики», Клинтоны и тот человек, который имеет доступ к социальным сетям Байдена. «Серьезные политики и партийные авторитеты пока еще не выступали за Харрис. А Барак Обама и вовсе заявил, что верит в появление «выдающегося кандидата», – добавил американист. Таким образом, внутри Демпартии сохраняется раскол. 

    Более того, в США фактически нет президента. «Кто рулит внешней политикой? Блинкен? Это смешно. Причем это смех сквозь леденящий ужас, потому что если эти люди управляют ядерной долларовой сверхдержавой, то становится страшновато», – заметил спикер.

    Политолог прогнозирует период хаоса в Pax Americana в ближайшее время. «Сверхдержава готова свалиться в неразбериху и гражданский конфликт. На этом фоне России стоило бы максимально отдалиться и отстраниться от страны, пропагандирующей мир, построенный на правилах», – заключил Дробницкий.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон

    Американист Межуев рассказал о преимуществах Харрис в противостоянии с Трампом

    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перспективы Камалы Харрис на грядущих выборах в США не стоит недооценивать. Она молода, имеет опыт вице-президентства, а в случае победы станет первой женщиной – главой Белого дома. Дональду Трампу придется внести значительные изменения в свою стратегию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Джо Байден заявил, что не будет переизбираться на пост главы государства.

    «Решение Байдена обусловлено серьезным внутрипартийным давлением. Скорее всего, наиболее влиятельные демократы и их спонсоры дали понять действующему главе Штатов, что в его повторную победу они не верят. Вероятно, другого выхода у них попросту не было», – сказал политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Любой публичный выход Байдена отрицательно сказывался на рейтинге. Его последние выступления, несмотря на очевидную срежиссированность, все больше и больше доказывали стремительное ухудшение физического состояния политика. Теперь осталось узнать, готова ли Демократическая партия официально выдвинуть Камалу Харрис в кандидаты на президентский пост», – отмечает он.

    «Думаю, ее перспективы можно описать как положительные. Разрыв в рейтингах с Дональдом Трампом составляет лишь несколько процентов. При этом будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома. В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник.

    «В этом плане ситуация достаточно сильно осложнится именно для Дональда Трампа. Раньше на фоне Джо Байдена именно он выглядел фаворитом. Теперь же возраст, скорее всего, будут использовать против него – Харрис непременно попытается разыграть этот козырь», – считает эксперт.

    «К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

    «Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Тем не менее шансы на победу у будущей пары оппонентов Трампа имеются. Однако ее шансы на превращение в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

    «Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Shaman пошутил о причинах выхода Байдена из президентской гонки в США
    Shaman пошутил о причинах выхода Байдена из президентской гонки в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Shaman (Ярослав Дронов) в шутку связал отказ главы американского государства Джо Байдена от участия в выборах президента США со своим концертом.

    «Родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» – заявил Shaman в Telegram.

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    22 июля 2024, 10:07 • Новости дня
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодарна президенту США Джо Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу и уважает его трудное, но решительное решение, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский  в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 04:19 • Новости дня
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо сфокусироваться не на проблемах президента США Джо Байдена со здоровьем, а на преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

    По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

    Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.

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