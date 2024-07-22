То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из HIMARS
Украинские военные использовали американские РСЗО HIMARS для обстрела Киевского района Донецка, сообщил представитель Следственного комитета России.
В ходе осмотра удалось найти фрагменты и осколки снаряда, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут изъяты и направлены на экспертизу для определения конкретного типа и вида снаряда, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Во время обстрела зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, в результате чего пострадал фасад здания и остекление. «Один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», – отметил представитель СК.
Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с РСЗО HIMARS в Николаевской области.