ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из HIMARS

Tекст: Кристина Цыцура

В ходе осмотра удалось найти фрагменты и осколки снаряда, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут изъяты и направлены на экспертизу для определения конкретного типа и вида снаряда, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Во время обстрела зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, в результате чего пострадал фасад здания и остекление. «Один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», – отметил представитель СК.

Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с РСЗО HIMARS в Николаевской области.