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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    4 комментария
    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня

    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области

    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    22 июля 2024, 06:39 • Новости дня
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе города Туапсе в Краснодарском крае силами ПВО поражены восемь беспилотников, никто не пострадал, сообщили местные власти со ссылкой на муниципальный Ситуационный центр. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе также сбит дрон-камикадзе.

    Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.

    Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Пленный: ВСУ скрывают от мобилизованных отправку на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко.

    По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.

    Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.

    В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    22 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 75 дронов над регионами России

    Минобороны: Силы ПВО сбили 75 дронов над регионами России

    Силы ПВО сбили 75 дронов над регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, в том числе 17 – над акваториями Черного и Азовского морей, 47 – над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 БПЛА над Ростовской, по одному над Смоленской, Белгородской, Воронежской областями, восемь –  над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе.

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    21 июля 2024, 15:41 • Новости дня
    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В сообщении говорится, что корреспонденты издания сообщают о взрывах в Херсоне, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что серия взрывов раздалась в Харькове.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    22 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    Пожар возник на НПЗ в Туапсе в результате падения обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА. Пожарные тушат возгорание на площади 50 кв. метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    Как сообщили в штабе, в результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе,  возгорание тушат на площади 50 кв. метров, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе.

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    22 июля 2024, 11:31 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ расстреливают людей за попытки эвакуироваться на территорию России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ расстреливают мирное население фронтовых населенных пунктов ДНР за попытки эвакуироваться на территорию Российской Федерации, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ, чтобы не допустить выхода на российскую сторону местных жителей, просто их расстреливают, передает ТАСС.

    Пушилин добавил, что расстрелы зафиксированы в целом ряде освобождаемых крупных населенных пунктов региона, в том числе в Красногоровке и Торецке. Глава ДНР добавил, что в настоящее время со спасенными людьми работают следователи.

    Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска).

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    22 июля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков описал будущие отношения США и Украины

    Песков: Кремль уверен в продолжении поддержки США Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу, что не повлияет на результат СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, действия Вашингтона ведут к затягиванию конфликта, а не к его урегулированию, что никаким образом не повлияет на исход СВО.

    Ранее Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них.

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    22 июля 2024, 08:10 • Новости дня
    ПВО отразила атаку БПЛА в Астраханской области

    Губернатор: ПВО отразила атаку БПЛА в Астраханской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные в понедельник утром отразили атаку БПЛА над севером Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

    Бабушкин сообщил в своем Telegram-канале, что РЭБ и ПВО сработали штатно.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО за ночь перехватила и уничтожила 75 дронов над регионами России, из них 47 – над Ростовской областью, 17 – над Черным и Азовским морями.

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    22 июля 2024, 07:25 • Новости дня
    ПВО уничтожила БПЛА в Воронежской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО ночью уничтожила в Воронежской области БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, ночью над Воронежской областью силами ПВО был уничтожен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, передает РИА «Новости».

    Ранее при пожаре после падения обломков БПЛА под Воронежем пострадал человек.

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    22 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Ротацию ВСУ в сторону Волчанска пресекли ударом в районе вокзала в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ротация ВСУ в сторону Волчанска пресечена ударом в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка техники и личного состава, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Харькове был ночной прилет на вокзале, где в это время шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава, направлявшихся на ротацию в сторону Волчанска, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация и на место направилось много карет скорой помощи.

    Ранее подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве.

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    22 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Капуловки (Днепропетровская область), Антоновки (Херсонская область) и Малой Токмачки (Запорожская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли более 115 человек, две американские гаубицы М777, орудие Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 163 дрона, включая 80 над территорией Российской Федерации.

    С начала СВО уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 дронов, 554 ЗРК, 16 629 танков и других бронемашин, 1381 машина РСЗО, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов.

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