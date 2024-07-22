А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.3 комментария
В Конгресс США собрались внести резолюцию о прекращении полномочий Байдена
Конгрессвумен Мейс собралась внести в Палату представителей США резолюцию о прекращении полномочий Байдена
Член Палаты представителей США Нэнси Мейс (Республиканская партия) сообщила, что намерена внести резолюцию с призывом к вице-президенту Камале Харрис взять на себя обязанности главы государства.
Мейс заявила, что речь идет о 25-й поправке к Конституции США. Поправка направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают главе государства ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку, передает РИА «Новости».
Как заявила Мейс, «если у Джо Байдена нет когнитивных способностей, чтобы добиваться переизбрания, у него не будет когнитивных способностей, чтобы отбыть остаток своего срока».
Член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор-Грин также заявила, что Байден «должен немедленно уйти в отставку», если психические способности не позволяют ему баллотироваться, передает ТАСС.
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон тоже потребовал отставки Байдена. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не собирается досрочно покидать пост главы американского государства.