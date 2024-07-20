Шольц назвал поддержку Украины «вопросом исторической ответственности»

Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион

Экс-депутат Рады Царев: Фарион многих раздражала своими излишне резкими заявлениями

Tекст: Олег Исайченко

«Если бы не распался Советский союз, Фарион была бы комсомольской активисткой. Но, как и многие представители западноукраинской элиты, она после перестройки развернулась на 180 градусов», – рассказал Олег Царев, экс-депутат Рады.

«И затем столь же активно, как когда-то продвигала идеи комсомола, Фарион начала пропагандировать русофобские нарративы. Более того, она была известна высказываниями, которые не позволял себе никто», – добавляет спикер.

Так, он вспоминает, как Фарион учила детей в детсадах использовать украинские аналоги имен, потому что в противном случае они считались бы «москалями». «Также все помнят, как она заявила украинским военным, что говорящие на русском языке – неполноценные бойцы ВСУ. Понятное дело, что она так только демотивировала армию», – поясняет собеседник.

По словам Царева, Фарион многих «раздражала своими излишне резкими заявлениями». «Многие ее слова, казалось бы, укладывались в ту русофобскую политику, которую ведет Киев. Но они иногда были настолько жесткими, что дискредитировали ее даже на Украине, потому что это был дремучий и архаичный национализм», – заключил Царев.

Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Позднее руководитель украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что часть камер на месте происшествия не работала. Он связал это с плановым отключением света.

Впрочем, Клименко также увидел некий «российский след» в случившемся, якобы убийство Фарион было инициировано российскими властями. Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза.

Между тем Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах смерти Фарион и отмечала, что ее могла погубить собственная ненависть.