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Пострадавшие при обстреле ВСУ дети выписаны из больниц Севастополя
Дети, пострадавшие при обстреле Севастополя со стороны ВСУ 23 июня, выписаны из больниц города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на утро вторника в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны по домам, передает ТАСС.
Ранее Развозжаев рассказал, что первые бетонные конструкции, которые должны выполнять роль модульных укрытий при обстреле города, могут появиться в Севастополе в течение двух недель.