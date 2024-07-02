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    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    39 комментариев
    2 июля 2024, 06:17 • Новости дня

    Израильский министр выразил желание увидеть Ле Пен президентом Франции

    Израильский министр Шикли заявил о желании увидеть победу Ле Пен и Трампа на президентских выборах во Франции и США

    Tекст: Антон Антонов

    Для Израиля стали бы положительными результатами победа Марин Ле Пен и Дональда Трампа на президентских выборах во Франции и США, заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

    Как заявил министр, президентство Ле Пен стало бы «отличным» результатом выборов для Израиля. «С десятью восклицательными знаками», – добавил он. Шикли, который представляет правую партию «Ликуд», полагает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху разделяет его точку зрения, передает РИА «Новости».

    Шикли указал, что Ле Пен поддерживает борьбу Израиля против палестинского движения ХАМАС, а также участвовала в шествии против антисемитизма в Париже, на котором не было действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Министр также отметил, что Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению так называемых Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения Израиля с рядом арабских стран. Оценивая политику нынешней администрации США, Шикли сказал, что та является проблематичной для Израиля.

    Напомним, правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

    30 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах

    Макрон призвал к объединению против партии «Национальное объединение» во втором туре

    Tекст: Ольга Иванова

    Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов во Франции. При этом по итогам первого тура партия Макрона замыкает тройку лидеров.

    По мнению Макрона, высокая явка в первом туре говорит о том, что французам важно прояснить политическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». В то же время лидер «Народного объединения» Марин Ле Пен заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов».

    На этом фоне лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон выразил готовность снимать своих кандидатов в рамках борьбы с партией Ле Пен.

    «Мы не позволим «Национальному объединению» победить. Если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, ни одного места для «Национального объединения», – пояснил он.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

    По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%, а коалиция Макрона – 21,5 %.

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    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    1 июля 2024, 00:10 • Новости дня
    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона

    Политолог Дудаков: Макрона ждет либо «бюджетная война», либо хаос в парламенте

    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Нечаев

    Несмотря на лидерство партии Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции, дальнейшую судьбу правительства могут определить коалиционные договоренности между президентом Эммануэлем Макроном и лидером «Нового народного фронта» Жан-Люком Меланшом, считают эксперты.

    По мнению политолога Федора Лукьянова, сейчас во Франции начинается яростное маневрирование лидеров партий по поводу тактики во втором туре выборов. «Кто с кем будет неформально блокироваться, главное – против кого. Сложилось три понятных блока, правые и левые явно несовместимы, макронисты с правыми, видимо, тоже. Левые призывают макронистов, которые являются третьими в округах, определиться в ту или иную сторону».

    И судя по первому заявлению Макрона, «он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых». «Но может случиться и так, что от него уже теперь будут шарахаться, как от ядовитого вещества», – добавил Лукьянов.

    «Эти досрочные выборы придумал Макрон и его технологи. Которые, в отличии от Макрона, люди весьма компетентные и профессиональные. Результат первого тура вполне укладывается в социологию», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

    По его словам, левые не войдут в коалицию с Ле Пен, а вот с Макроном «пойдут обязательно», но на условиях, которые ранее обсудили технологии президента Франции. «После второго тура нас ждет коалиционное правительство макронистов и левых. А «орлеанская дама» снова будет в глухой оппозиции. Смуту она не поднимет», – считает эксперт.

    Тем самым, добавляет Мартынов, технологи Макрона «продлевают политическую жизнь» президента Франции, хотя «уступки для этого гордеца, конечно, колоссальные».

    В целом же, итоги первого тура во Франции олицетворяют тотальную поляризацию общества, полагает политолог Малек Дудаков. По его прогнозам, правые имеют шансы взять 250-310 из 577 мест после второго тура.

    «Раньше все остальные силы объединялись против правых, образуя «санитарный кордон». Но система уже дала сбой в 2022 году. Ну а на нынешних выборах, с учетом популярности правых, которые стали главной силой Франции, установить санитарный кордон будет крайне тяжело», – рассуждает эксперт.

    «У правых уже в любом случае образуется крупнейшая фракция в парламенте. Вопрос лишь в том, удастся ли лишить их собственного большинства. Если нет, то правые со своим правительством тут же начнут обещанную «бюджетную войну» против Макрона, сделав того хромой уткой. Альтернатива же – парламентский хаос с правительством меньшинства, который тоже подорвет позиции Макрона. И правых тогда уже точно не удастся остановить на следующих президентских выборах», – считает Дудаков.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание. Французам предстоит выбрать 577 депутатов. По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 34% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 29%, а коалиция Макрона – 21%.

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    30 июня 2024, 21:19 • Новости дня
    Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

    «Национальное объединение» получает 33%, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона получила лишь 21,5 %, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Национальную ассамблею во Франции в первом туре выросла до 59,39%, что является рекордом с 1978 года.

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    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


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    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

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    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

    Коментарии (3)
    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

    Коментарии (3)
    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

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    29 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    @ Will Lanzoni/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Британские министры предлагают руководству Демократической партии США рассмотреть возможность выдвижения другого кандидата на пост президента страны вместо Джо Байдена, сообщает Telegraph.

    По информации издания, британские министры считают, что более молодой кандидат будет иметь больше шансов на победу в выборах, чем Байден. Неназванные источники газеты высказывают разные предложения, в том числе «избавиться» от Байдена или «быстро его поменять», передает РИА «Новости» слова обозревателей Telegraph.

    Напомним, Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


    Коментарии (8)
    30 июня 2024, 04:45 • Новости дня
    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов

    Жена Джо Байдена попросила не судить по 90-минутным дебатам о его достижениях на посту президента США

    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первая леди США Джилл Байден заявила, что 90 минут теледебатов не должны влиять на мнение о президенте Джо Байдене и его достижениях.

    «Мы не собираемся позволять 90 минутам определять 4 года, в течение которых ты был президентом», – сказала она, обращаясь к супругу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным агентства, Байден признался жене, что не знает, «что произошло» на дебатах, объяснив это плохим самочувствием.

    Напомним, что в четверг в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и его главным соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу.

    Ранее СМИ сообщали, что среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

    По его словам, к вечеру пятницы все внимание было сосредоточено «на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился».

    Коментарии (28)
    1 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Минченко объяснил причины провала партии Макрона на выборах

    Минченко: Макрон распугал избирателей маниакальной увлеченностью Украиной

    Минченко объяснил причины провала партии Макрона на выборах
    @ Thierry Stefanopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия Эммануэля Макрона во втором туре выборов может несколько улучшить свой результат, но шансы победить крайне малы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Евгений Минченко. Ранее партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре выборов, а коалиция Макрона заняла лишь третье место. Провал «макронистов» эксперт объясняет двумя причинами.

    «Макрон пришел к власти под идеи обновления, но никакого содержательного преобразования во Франции не произошло. Это стало одной из причин провала президентской партии в ходе выборов», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».  

    Кроме того, на результатах сказалась предвыборная риторика «макронистов». «Французский лидер в последнее время сосредоточен на вопросах, которые мало волнуют большинство избирателей. Речь идет о его маниакальной увлеченности Украиной, а также зеленой повесткой и внешней политикой на фоне довольно серьезных социальных проблем внутри страны. Те же политические силы, которые поднимали темы экономики, социальной сферы и миграции, нашли больший отклик у французов», – детализировал собеседник.

    По оценкам Минченко, шансы партии Макрона победить во втором туре крайне малы. «С третьего места выйти на первое вряд ли удастся, но можно чуть улучшить свой результат», – уточнил он. Политолог допускает, что президент Франции несколько скорректирует свою риторику, а также попытается сыграть на антирейтинге.

    «Два блока–лидера – «Национальное объединение» и «Новый народный фронт» – друг друга очень сильно не любят. В ситуации, когда встанет выбор между партией Макрона и партией Ле Пен, электорат «левых», скрепя сердце, отдаст голос за «макроновцев», потому что второй вариант для них неприемлем», – пояснил спикер. Об этом, в частности, свидетельствуют демонстрации во Франции против победы «Национального объединения».

    «Протесты для французов стали своего рода национальной традицией, берущей начало даже не в Великую французскую революцию, а гораздо раньше. Вспомним хотя бы Фронду и другие восстания», – указал Минченко. Нынешние события он объясняет «объективной эмоциональной составляющей», а также не исключает «режиссуру» со стороны власти. «Это такая тактика против правых», – уточнил собеседник.

    При этом политолог считает более вероятным следующий сценарий развития ситуации во Франции: при Макроне поставят оппозиционного премьер-министра. «Практика такого сосуществования случалась дважды в истории Пятой республики», – указал он.  

    Напомним, в первом туре парламентских выборов во Франции победила правая партия «Национальное объединение», набрав 33,4% голосов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел страны. Второе место у левого блока «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» получила 20,76% голосов и оказалась на третьей строчке.


    39 депутатов от «Национального объединения» были избраны уже в первом туре, среди них лидер парламентской фракции Марин Ле Пен. Депутаты от «Нового народного фронта» по итогам первого тура получили 32 места, тогда как президентская коалиция – всего два.

    Для избрания в первом туре необходима поддержка не менее половины избирателей округа. Национальное собрание (нижняя палата парламента) насчитывает 577 депутатов. Определяющим станет второй тур выборов, который пройдет 7 июля. Макрон уже призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения». Он говорил, что победа правых может привести к гражданской войне. 

    На фоне лидирующих позиций правой партии во Франции начались демонстрации. Сторонники коалиции левых партий «Новый народный фронт» собрались на площади Республики в Париже. Несколько часов демонстрация проходила мирно. Позднее к акции протеста присоединилась радикально настроенная молодежь, после чего протестующие начали бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки. Газета ВЗГЛЯД писала, что победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона.

    Коментарии (8)
    1 июля 2024, 03:05 • Новости дня
    В Париже начались беспорядки после парламентских выборов

    В Париже начались беспорядки после парламентских выборов, радикалы бьют витрины и поджигают мусорные баки

    В Париже начались беспорядки после парламентских выборов
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Париже начались беспорядки после объявления первых результатов парламентских выборов.

    Манифестация началась на площади Республики. Несколько часов демонстрация проходила мирно. Позднее к акции протеста присоединилась радикально настроенная молодежь, после чего протестующие начали бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки, передает РИА «Новости».

    Полиция применила слезоточивый газ.

    Ранее сообщалось, что в Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования.

    Коментарии (0)
    1 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре выборов во Франции

    Правая партия «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции

    Партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре выборов во Франции
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам первого тура парламентских выборов во Франции правая партия «Национальное объединение» и союзные силы набрали 33,4% голосов и заняли первое место, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД страны.

    Второе место с 27,98% голосов заняла левая партия «Новый народный фронт», коалиция президента Франции Эммануэля Макрона набрала 20,76% и получила третье место, передает ТАСС.

    Первый тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье.

    Президент Макрон, чья партия заняла третье место, призвал во втором туре к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения».

    Коментарии (7)
    1 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
    CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семья президента США Джо Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

    Как сообщил источник ТАСС, родные Байдена убеждают его продолжить предвыборную борьбу и выражают ему «однозначную поддержку» на семейном собрании в Кэмп-Дэвиде.

    Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США.

    При этом, как отмечала Politico, согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен сам отказаться от участия в предвыборной гонке.

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    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

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    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»

    Массовое закрытие школ и детских садов стало еще одним из признаков демографической катастрофы, происходящей в Латвии после 1991 года. В чем главные причины стремительного сокращения населения в этой постсоветской республике и какие еще последствия для страны это повлечет в самом ближайшем будущем? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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