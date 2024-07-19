Авиасалон МАКС-2024 решили провести в онлайн-режиме

«Рособоронэкспорт» сообщил о проведении МАКС-2024 в онлайн-режиме

Tекст: Кристина Цыцура

МАКС-2024 состоится с 23 по 28 июля в виртуальном режиме, и «Рособоронэкспорт» будет участвовать в мероприятии, применяя инновационные цифровые платформы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В июне правительство объявило о решении отменить проведение МАКС в 2024 году, организаторы позже сообщили о переносе авиасалона на следующий год.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года. В прошлом году, когда он планировался на 25–30 июля 2023 года в Жуковском, мероприятие было перенесено на 2024 год.