  • Новость часаВенгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
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    Байдена ведут к безоговорочной капитуляции
    Польша решила ускорить поставки F-16 на Украину
    Названа причина глобального сбоя в работе Windows
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального сбоя
    Американист: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю
    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    Избивший депутата Госдумы мигрант оказался бойцом ММА и сторонником АУЕ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    36 комментариев
    19 июля 2024, 17:08 • Новости дня

    Авиасалон МАКС-2024 решили провести в онлайн-режиме

    «Рособоронэкспорт» сообщил о проведении МАКС-2024 в онлайн-режиме

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году пройдет в формате онлайн, сообщили в «Рособоронэкспорте».

    МАКС-2024 состоится с 23 по 28 июля в виртуальном режиме, и «Рособоронэкспорт» будет участвовать в мероприятии, применяя инновационные цифровые платформы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    В июне правительство объявило о решении отменить проведение МАКС в 2024 году, организаторы позже сообщили о переносе авиасалона на следующий год.

    Авиасалон МАКС проходит раз в два года. В прошлом году, когда он планировался на 25–30 июля 2023 года в Жуковском, мероприятие было перенесено на 2024 год.

    18 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку
    Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия чеченца, который прокатился по пляжу Мариуполя на внедорожнике, получат соответствующую оценку, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    В Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».

    Алаудинов в своем Telegram-канале принес извинения всем, кто был оскорблен поведением мужчины, и всем, кому его действия доставили неудобства. «К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», – отметил он.

    Командир «Ахмата» добавил, что нарушитель не мог быть участником спецоперации, поскольку «если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы».

    Алаудинов попросил пользователей соцсетей не обобщать действия людей по национальному признаку, такое восприятие «в корне неверно», оно не способствует созданию условий по недопущению подобных ситуаций в будущем.

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    18 июля 2024, 21:53 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы

    Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре

    Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы
    @ t.me/matveevkomment

    Tекст: Ольга Иванова

    После появления информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

    В Telegram-канале СК говорится, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также указывается, что все участники произошедшего задержаны, проводятся необходимые следственные действия.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что был атакован на улице. Он рассказал, что неизвестные «задирались к прохожим». Депутат попытался прекратить это, «достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, но получил удар в голову».

    Напомним, в СК сообщили, что количество преступлений экстремистской направленности среди мигрантов в стране за шесть месяцев 2024 года выросло на 55%.

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    18 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщает издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.

    В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.

    «Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.

    Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

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    19 июля 2024, 01:30 • Новости дня
    В Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка»

    Глава комитета Госдумы Аксаков призвал «пресечь» деятельность создателей игры Hamster Kombat

    В Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка»
    @ Aref Taherkenareh/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России следует запретить Hamster Kombat – игру, направленную на получение игровых монет, которые создатели обещают когда-нибудь перевести в криптовалюту. Аксаков полагает, что игра может быть очередной формой мошенничества.

    Игра появилась весной в соцсетях. Нажимая («тапая») на картинку с мультяшным хомяком, пользователь получает игровые монеты за число «тапов». Также монеты начисляются за дополнительные задания – например, просмотр видеороликов. Об авторах проекта достоверных сведений нет. Они называют свою игру «симулятором криптобиржи», пишет «Парламентская газета».

    Аксаков считает, что это «явно мошенничество» и «манипулирование и использование психологии граждан». «Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – сказал он. По его словам, «такие вещи надо пресекать».

    Аксаков заявил, что нужно «обсуждать» данную ситуацию на законодательном уровне. Однако пока неизвестно, когда состоится такое обсуждение и будет ли оно вестись вокруг блокировки конкретно Hamster Kombat или регулирования проектов, связанных с криптовалютами.

    Корреспондент газеты ВЗГЛЯД часто был свидетелем, как многие пассажиры в подмосковных электричках «тапают» хомяка. Для многих это занятие заменило привычное просматривание соцсетей.

    Напомним, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что игра несет определенные риски, хотя в ней нет ничего противозаконного. Вероятность разбогатеть в подобной игре маловероятна, большинство игроков получают эквивалент нескольких сотен рублей или пары тысяч, для этого потребуется потратить на клики целые дни и ночи, добавил депутат.

    Кроме того, он подчеркнул, что подобные проекты навязчиво запрашивают у игроков конфиденциальную информацию на телефоне, это может быть использовано для маскировки финансовых пирамид. Обещанные криптовалюты не регулируются, никто не может гарантировать безопасность для пользователя.

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    19 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не в состоянии военными методами вернуть все потерянные территории, заявил Би-би-си президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».

    Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.

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    19 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Названа причина глобального сбоя в работе Windows

    Verge: Обновление безопасности CrowdSrike привело к сбоям Windows по всему миру

    Названа причина глобального сбоя в работе Windows
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сбой в работе Windows по всему миру, приведший к перебоям в работе банков, аэропортов, телевещания и другой инфраструктуры, произошел из-за обновления поставщика кибербезопасности CrowdStrike.

    Обновление отключает все ПК и серверы, на которые было установлено, оно переводит их в цикл восстановления, из-за чего компьютеры не могут запуститься, передает РИА «Новости» со ссылкой на Verge.

    Между тем в самой корпорации Microsoft заявили о постепенной стабилизации ситуации.

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    19 июля 2024, 12:47 • Новости дня
    Избивший депутата Госдумы в Самаре мигрант оказался сторонником АУЕ и бойцом ММА
    Избивший депутата Госдумы в Самаре мигрант оказался сторонником АУЕ и бойцом ММА
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пострадавший при нападении мигрантов в Самаре депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что число потерпевших в деле увеличится, он отметил, что один из нападавших является бойцом ММА.

    Парламентарий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, в ходе потасовки пострадали три или четыре человека.

    Злоумышленники, по его словам, избили мужчину на пляже, водителя маршрутки, посетителей магазина и еще двух мужчин.

    Одним из нападавших является трижды судимый предводитель группировки и сторонник запрещенной организации АУЕ, получивший российское гражданство, это выходец из Таджикистана.

    «Он похвалялся в полиции, что он боец ММА, смотрящий за районом, сторонник запрещенной, воровской идеологии АУЕ. Вокруг него уже сложилась банда», – пояснил Матвеев.

    Депутат предположил, что если этого подозреваемого не лишат гражданства позже, то он выйдет из мест лишения свободы «еще большим авторитетом».

    Напомним, Следственный комитет России завел уголовное дело после нападения мигрантов на Матвеева.

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    19 июля 2024, 03:48 • Новости дня
    Террористы в Дагестане воспользовались родственными связями

    Меликов сообщил об использовании родственных связей устроившими теракты в Дербенте и Махачкале боевиками

    Террористы в Дагестане воспользовались родственными связями
    @ Официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Боевики, которые устроили теракты в Дербенте и Махачкале, смогли выйти из поля деятельности правоохранительных структур с помощью родственных связей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов заявил, что «на любое действие есть противодействие». По его словам, террористы, «воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности структур, которые должны этим заниматься». Это, по словам Меликова, и позволило боевикам осуществить нападение, передает РИА «Новости».

    Меликов заверил, что «уроки и выводы, как бы это банально не звучало, сделаны». В Дагестане на постоянной основе осуществляется профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму. Власти региона также взаимодействуют с муфтиятом Дагестана «по противодействию радикальной идеологии», сообщил Меликов.

    В конце июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека. Преступную группу возглавлял сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Магомед Омаров заключен под стражу.

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    18 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки

    Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни

    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден перестанет быть кандидатом от демократов, заявили анонимно несколько высокопоставленных членов Демократической партии.

    Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.

    Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.

    Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.

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    19 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска), сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.

    Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.

    Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.

    «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.

    Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.

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    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня
    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


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    19 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о благодарности Европы за отказ Грузии от санкций против России
    В Тбилиси заявили о благодарности Европы за отказ Грузии от санкций против России
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Европейские политики, добивавшиеся от Грузии двусторонних санкций против России, ныне благодарят ее за отказ сделать это, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в интервью телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Многие (европейские политики) поблагодарили нас, сказав, что мы правильно поступили, не послушавшись их, – сказал он. – Одно высокое должностное лицо признало, что изначально от нас добивались введения санкций, но потом перестали».

    «Мы не поддались на ажитацию и поверхностный подход. Надеемся на скорый мир на Украине с учетом ее интересов и на ее условиях, и после этого это волнение (по отношению к Грузии) стихнет», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Потом же все поймут, что сделала Грузия, в том числе для Евросоюза. Мы сохранили мир не только для нас, но и для Европы», – заявил Шалва Папуашвили.

    По его словам, открытие Грузией «второго фронта» против России заблокировало бы транспортировку грузов между Европой и Азией по единственному и самому короткому пути.

    «Потому мы считаем, что ЕС должен зубами нас защищать от передряг. Именно ЕС в первую очередь не устраивает дестабилизация в Грузии», – сказал председатель парламента.

    Комментируя регулярную критику Грузии западными политиками, Шалва Папуашвили сказал, что у тех «нет ни грамма легитимации говорить от имени народа Грузии».

    «Они думают, что скушав в Грузии 20 хинкали и два хачапури, разобрались в нас и могут говорить от имени Грузии», – сказал Папуашвили, выразив надежду на то, что после парламентских выборов 26 октября и убедительной победы на них «Грузинской мечты» западные акторы больше не позволят себе такого поведения.

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    19 июля 2024, 02:29 • Новости дня
    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки

    Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки

    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки
    @ Erin Schaff/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь, сообщил в эфире Newsmax политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов».

    Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.

    В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.

    ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».

    Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».

    Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.

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    18 июля 2024, 20:57 • Новости дня
    Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    @ IMAGO/Szilard Voros/EST&OST/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай может сыграть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине, если шансы на его участие в этом будут велики, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, об этом он написал в письме, направленном председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

    Он также выразил уверенность, что «Китай продолжит свою политику, которая также была сформулирована в международных документах, призывая к прекращению огня и мирным переговорам», передает ТАСС.

    Кроме того, интенсивность конфликта, по мнению Орбана, в ближайшем будущем радикально возрастет. В докладе он сообщает, что есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Еще одним важным региональным игроком является Турция.

    По мнению Орбана, в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа соотношение финансового бремени поддержки Украины между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону.

    Он также считает, что у ЕС до сих пор не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Орбан предлагает обсудить является ли для ЕС рациональной провоенная политика США.

    Для урегулирования конфликта Орбан предлагает ЕС: провести политические переговоры с Китаем, возобновить прямые контакты с Россией, начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг.

    Ранее сообщалось, что Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

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    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

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    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

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    Украина усиливает антирусский языковой терроризм

    «Без украинского языка нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины», заявляют представители киевского режима. Одновременно с этим вновь ужесточаются правила употребления на Украине русского языка, в том числе в СМИ. Киевский режим подтверждает, что его целью является вовсе не защита украинского, а уничтожение русского языка, русской традиции и всей русской идентичности как таковой. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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