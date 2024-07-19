Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Резервный борт Air India прилетел в Красноярск за пассажирами
Резервный борт Air India прилетел в Красноярск за пассажирами экстренно севшего самолета
Резервный самолет авиакомпании Air India приземлился в аэропорту Красноярска, пассажиры экстренно севшего в городе рейса вылетят в Сан-Франциско примерно через два часа, сообщает пресс-служба аэропорта.
«Резервный борт авиакомпании Air India успешно приземлился в Красноярске. Вскоре, примерно через два часа, пассажиры продолжат свой путь в Сан-Франциско!» – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее Росавиация сообщила, что экипаж самолета Boeing 777, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, запросил помощь. Экипаж уведомил диспетчеров в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир принял решение о посадке в Красноярске. Признаков пожара или задымления не обнаружено, уточнили в Росавиации.