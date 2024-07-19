Песков: Визит Аббаса в Россию находится на финальной стадии подготовки

Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.35 комментариев
Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.8 комментариев
В Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».
Алаудинов в своем Telegram-канале принес извинения всем, кто был оскорблен поведением мужчины, и всем, кому его действия доставили неудобства. «К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», – отметил он.
Командир «Ахмата» добавил, что нарушитель не мог быть участником спецоперации, поскольку «если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы».
Алаудинов попросил пользователей соцсетей не обобщать действия людей по национальному признаку, такое восприятие «в корне неверно», оно не способствует созданию условий по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Обвиняемый в получении взятки генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности
По его словам, Шамарин отстранен от должности еще в мае этого года и в настоящее время числится за Генеральным штабом, соответственно, «выведенный за штат» генерал получать зарплату не будет, передает ТАСС.
«Суд арестовал автомобиль нашего подзащитного, а его зарплатная карточка заблокирована», – резюмировал защитник.
Ранее в СК сообщили, что начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре
В Telegram-канале СК говорится, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также указывается, что все участники произошедшего задержаны, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что был атакован на улице. Он рассказал, что неизвестные «задирались к прохожим». Депутат попытался прекратить это, «достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, но получил удар в голову».
Напомним, в СК сообщили, что количество преступлений экстремистской направленности среди мигрантов в стране за шесть месяцев 2024 года выросло на 55%.
В Москве и Подмосковье из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки
Хряпин рассказал, что одиночные осы-пелопеи не представляют опасности для человека. «Гигантские сколии – самые крупные осы – тоже недавно появились в Москве», – приводит слова энтомолога Агентство городских новостей «Москва».
Помимо ос, в регионе также акклиматизировались богомолы, испанские слизни и пауки аргиопа Брюнниха. Последний вид может укусить в целях защиты, но его яд не смертелен.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян в конце июля и начале августа снова ждет жаркая погода.
Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу
По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.
В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.
«Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.
Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.
Захарова заявила, что Зеленский не может указывать РФ, в каких конференциях ей участвовать
Зеленский ранее заявил о необходимости участия представителей России во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, запланированной к ноябрю 2024 года, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что решения о действиях не должен принимать Зеленский и что он не должен пытаться диктовать России свои условия. Она также подчеркнула, что если от президента Украины будут исходить указания относительно действий России, их лучше игнорировать.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.
Меликов сообщил об использовании родственных связей устроившими теракты в Дербенте и Махачкале боевиками
Меликов заявил, что «на любое действие есть противодействие». По его словам, террористы, «воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности структур, которые должны этим заниматься». Это, по словам Меликова, и позволило боевикам осуществить нападение, передает РИА «Новости».
Меликов заверил, что «уроки и выводы, как бы это банально не звучало, сделаны». В Дагестане на постоянной основе осуществляется профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму. Власти региона также взаимодействуют с муфтиятом Дагестана «по противодействию радикальной идеологии», сообщил Меликов.
В конце июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека. Преступную группу возглавлял сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Магомед Омаров заключен под стражу.
Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни
Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».
По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.
Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.
Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.
Глава комитета Госдумы Аксаков призвал «пресечь» деятельность создателей игры Hamster Kombat
Игра появилась весной в соцсетях. Нажимая («тапая») на картинку с мультяшным хомяком, пользователь получает игровые монеты за число «тапов». Также монеты начисляются за дополнительные задания – например, просмотр видеороликов. Об авторах проекта достоверных сведений нет. Они называют свою игру «симулятором криптобиржи», пишет «Парламентская газета».
Аксаков считает, что это «явно мошенничество» и «манипулирование и использование психологии граждан». «Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – сказал он. По его словам, «такие вещи надо пресекать».
Аксаков заявил, что нужно «обсуждать» данную ситуацию на законодательном уровне. Однако пока неизвестно, когда состоится такое обсуждение и будет ли оно вестись вокруг блокировки конкретно Hamster Kombat или регулирования проектов, связанных с криптовалютами.
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД часто был свидетелем, как многие пассажиры в подмосковных электричках «тапают» хомяка. Для многих это занятие заменило привычное просматривание соцсетей.
Напомним, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что игра несет определенные риски, хотя в ней нет ничего противозаконного. Вероятность разбогатеть в подобной игре маловероятна, большинство игроков получают эквивалент нескольких сотен рублей или пары тысяч, для этого потребуется потратить на клики целые дни и ночи, добавил депутат.
Кроме того, он подчеркнул, что подобные проекты навязчиво запрашивают у игроков конфиденциальную информацию на телефоне, это может быть использовано для маскировки финансовых пирамид. Обещанные криптовалюты не регулируются, никто не может гарантировать безопасность для пользователя.
Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».
Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.
Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.
Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана
«Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.
По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.
«Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.
Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.
«Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик. Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.
А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.
Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.
Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.
Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.
По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.
Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.
Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.
Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки
Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.
В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.
ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».
Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».
Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.
Он также выразил уверенность, что «Китай продолжит свою политику, которая также была сформулирована в международных документах, призывая к прекращению огня и мирным переговорам», передает ТАСС.
Кроме того, интенсивность конфликта, по мнению Орбана, в ближайшем будущем радикально возрастет. В докладе он сообщает, что есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Еще одним важным региональным игроком является Турция.
По мнению Орбана, в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа соотношение финансового бремени поддержки Украины между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону.
Он также считает, что у ЕС до сих пор не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Орбан предлагает обсудить является ли для ЕС рациональной провоенная политика США.
Для урегулирования конфликта Орбан предлагает ЕС: провести политические переговоры с Китаем, возобновить прямые контакты с Россией, начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг.
Ранее сообщалось, что Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.
Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.
Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.
«Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.
Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.
NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной и жестокой
Операция по созданию плацдарма в Крынках была спорной с самого начала, она имела уязвимости в логистике и не могла привести к быстрым прорывам, пишет New York Times, передает РИА «Новости».
ВСУ в течение нескольких месяцев пытались закрепиться в поселке, военнослужащие ВСУ жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции. Они становились легкой мишенью для российских дронов и минометов еще на переправе через Днепр.
Ранее украинская пресса сообщала, что «официально пропавшими без вести» в Крынках считаются почти 800 украинских военнослужащих.