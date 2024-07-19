В Магнитогорске нашли связанное по рукам и ногам тело женщины с пакетом на голове

Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена

Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана

Tекст: Анастасия Куликова

«Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.

По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.

«Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.

Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.

«Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик. Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.

А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.

Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.

Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.

По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.

Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.