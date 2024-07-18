ВЦИОМ: Большинство студентов эмоционально удовлетворены своими вузами

Эмоционально комфортным свое пребывание в вузах сочли 64% опрошенных, средняя оценка составила восемь баллов из десяти возможных, указывается на сайте ВЦИОМ.

Доля положительных оценок эмоционального отношения к вузам выросла на 4%, в прошлом году показатель находился на отметке в 60%. Доля отрицательных оценок остается относительно невысокой: дискомфортно чувствуют себя в вузах 6% студентов. Больше половины (58%) также сообщили, что испытывают гордость за вуз, с прошлого года показатель остался неизменным.

Общий уровень удовлетворенности организацией процесса обучения можно назвать высоким: восемь из десяти опрошенных (80%) заявляют, что удовлетворены. Среди конкретных параметров самую высокую оценку получила инфраструктура вуза (77%), затем следуют внешний вид, дизайн, ремонт вуза (74%), а также техническая оснащенность (72%). Чуть более низкий балл студенты поставили точкам питания – 67%.

За прошедший год в пределах статистических колебаний выросла доля студентов, которые положительно оценивают (восемь баллов и более) работу своих деканатов и дирекций институтов (на 2% с 72% в 2023 году до 74% в 2024-м). Полностью или скорее удовлетворены компетенциями своих преподавателей 87%, с прошлого года показатель не изменился.

Исследование показало, что общая удовлетворенность обучением в вузе тесно связана с наличием у студента наставника из числа преподавателей. Если наставник есть, удовлетворенность студента от пребывания в вузе заметно выше. При этом имеет наставника из числа преподавателей только половина студентов – 48%.

У 5% был преподаватель-наставник, а теперь его не стало. Не было наставника из числа преподавательского состава вуза у 26% студентов, еще 21% не смогли ответить на данный вопрос. 87% студентов, имеющих наставника, положительно оценивают организацию процесса обучения в вузе; среди тех, у кого наставника нет, таковых 73%.

Наиболее востребованное студентами изменение в вузе – возможность самостоятельно выбирать дисциплины для обучения (40% в 2023 году и 33% в 2024-м). На втором месте по востребованности стоит пожелание сбалансировать аудиторную нагрузку, самостоятельную работу и практику студентов (32% в 2023 году и 30% в 2024 году). Далее идет пожелание расширить сеть партнеров для прохождения практик и стажировок (28%, 2023-й – 36%).

В топ-5 запросов вошли также пожелания, связанные с расписанием, временем и местом занятий (27% как в 2023 году, так и в 2024 году), а также улучшение материально-технической базы (25%, 2023 год – 27%).

При этом существенно снизился запрос на увеличение количества практико-ориентированных дисциплин (с 31% в 2023-м до 24% в 2024-м, причем если раньше это изменение было на четвертом месте по востребованности, то сейчас уже на шестом).

Онлайн-опрос студентов вузов проводился на платформе «Неравнодушный человек» с мая по июнь 2024 года, в нем участвовали 87 тыс. 333 человека.