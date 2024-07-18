Алаудинов повторно выразил уверенность в победе России в 2024 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская сторона понесла потери, и все погибшие – это герои, но этих потерь могло быть куда больше, чем сейчас, сказал Алаудинов в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он отметил, что у армии России потерь «в разы меньше», чем у ВСУ.

«Вопрос однозначный – я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой», – подчеркнул Алаудинов.

Он отметил, что российские силы на Донецком направлении показывают хорошие результаты, они каждый день освобождают новые населенные пункты.

В среду Алаудинов заявлял, что для завершения СВО в 2024 году есть все предпосылки.