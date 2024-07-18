Маск ответил на обвинения Байдена в попытках «купить выборы»

  • Новость часаВ Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну
    Лавров призвал США отказаться от амбиций решать «все и вся»
    Зеленский захотел патрулировать с НАТО Азово-Черноморский бассейн
    Белый дом объявил о коронавирусе у Байдена
    Лавров: Россия в возможный договор с Западом включит предохранители
    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга
    Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена выйти из президентской гонки
    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    19 комментариев
    18 июля 2024, 11:05 • Новости дня

    Маск ответил на обвинения Байдена в попытках «купить выборы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в попытках купить президентские выборы.

    По словам Маска, он живет в голове Байдена, причем «совершенно бесплатно», передает RT.

    Ранее президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска и его богатых дружков, которые хотят «купить выборы», и призвал поддержать демократов.

    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

    Коментарии (42)
    15 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Дональда Трампа появился образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. На этом фоне Демпартия будет вынуждена придумывать новые ходы в предвыборной кампании, а также попытается деконструировать представление о кандидате от республиканцев. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал покушение на Трампа.

    «В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

    Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

    При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

    «На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

    «Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

    «Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

    Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

    Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

    Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

    До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

    При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

    На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

    Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



    Результаты
    4 комментария


    Коментарии (14)
    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


    Коментарии (15)
    16 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины». Об этом заявил европейский чиновник высокого ранга в интервью Politico.

    «Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.

    Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.


    Коментарии (8)
    17 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    @ Daniel Bockwoldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Белом доме могут рассмотреть идею создания на территории Украины автономных зон, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, с такой инициативой выступил Ричард Гренелл, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США в администрации Трампа, передает ТАСС.

    Гренелл отметил, что понятие «автономные зоны» может иметь различные значения, но необходимо тщательно проработать детали. Однако он не уточнил, что именно имел в виду.

    Также Гренелл подчеркнул, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

    Агентство отмечает, что Гренелл, который занимал должность посла США в Германии во времена администрации Трампа, рассматривается как возможный кандидат на пост государственного секретаря США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре.

    Напомним, накануне Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

    Коментарии (23)
    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор республиканца Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента усилил сомнения относительно продолжения поддержки США Украины в случае избрания Трампа президентом США, пишет The New York Times.

    Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.

    По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.

    Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.

    «Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.

    Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.

    Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.

    «Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.

    Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (13)
    16 июля 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    @ Artem Priakhin/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Его представили публике как «следующего президента Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Отмечается, что Трамп впервые появился на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания.

    Напомним, накануне США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


    Коментарии (8)
    15 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине, сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии.

    По словам функционера, Трамп готов лично вступить в диалог с Путиным по вопросу Украины без посредников, передает ТАСС.

    Напомним, на съезде Республиканской партии Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США.


    Коментарии (9)
    17 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    @ Annabelle Gordon/ Imago/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос об ослаблении санкций в отношении России, если вернется в Белый дом.

    «Я не люблю санкции, потому что они только отталкивают от нас людей. Поэтому я думал о том, чтобы ослабить или даже отменить санкции в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями.

    Коментарии (22)
    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

    Коментарии (4)
    16 июля 2024, 00:00 • Новости дня
    Республиканец призвал НАТО отказаться от ввода войск на Украину

    Tекст: Максим Попов

    НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров, заявил высокопоставленный представитель Республиканской партии по итогам съезда в Милуоки.

    «НАТО не должно быть на Украине. Важно начать диалог, и если мы сможем это сделать, то все стороны смогут прийти к соглашению о том, как преодолеть конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова республиканца.

    Напомним, республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией.


    Коментарии (9)
    16 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден назвал ошибкой свои слова «яблочко мишени» в отношении Трампа
    Байден назвал ошибкой свои слова «яблочко мишени» в отношении Трампа
    @ Bonnie Cash/ Consolidated News Photos/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден признал, что ошибочно использовал фразу «яблочко мишени», когда говорил о своем главном политическом оппоненте Дональде Трампе.

    По словам Байдена, он не имел в виду физическую расправу над Трампом, а лишь хотел привлечь внимание к его политическим действиям, сообщает ТАСС.

    Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер на Дональда Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо экс-президента США, но не нанесла существенного вреда его здоровью. В результате стрельбы погиб один из сторонников Трампа.

    Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был убит сотрудниками Секретной службы. После этого в СМИ появилось множество предположений о том, как это покушение может повлиять на политическую ситуацию и кто мог быть заказчиком преступления.


    Коментарии (8)
    18 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CBS News.

    Уточняется, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении, передает телеканал 360.

    Затем в командный пункт передали информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел. Также снайпер сделал фотографию стрелка и вызвал подкрепление.

    Позднее двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу, на одного из них Крукс направил винтовку, после чего начал стрелять по участникам митинга.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Вэнс: Трамп проведет с Россией переговоры для завершения украинского кризиса
    Вэнс: Трамп проведет с Россией переговоры для завершения украинского кризиса
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Дональд Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил Fox News кандидат-республиканец в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

    По его словам, Трамп намерен провести переговоры с Москвой и Киевом, чтобы в ускоренном темпе завершить проблему между странами, передает РИА «Новости».
    Вэнс подчеркнул, что это поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме, то есть на отношениях с Китаем.

    Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    Высокопоставленный европейский чиновник в интервью Politico заявил, что выбор Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (14)
    Главное
    В Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ
    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam
    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
    Фон дер Ляйен назвала безопасность Украины лучшей инвестицией для ЕС
    Байден заявил об усталости от Маска
    НАСА запланировало свести МКС с орбиты за полтора года

    Прибалтика дорого заплатит за разрыв советской энергосвязи

    Латвия, Литва и Эстонии официально уведомили Россию о разрыве последних энергетических связей. Прибалтика не продлит соглашение и выйдет из энергокольца БРЭЛЛ, созданного еще в Советском Союзе. Политическое решение может обойтись прибалтийским странам очень дорого: от роста цен и энергетического кризиса до рецессии всей экономики и уличных протестов. Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск разрушает миф о самом богатом штате США

    Американцы, в том числе представители крупного бизнеса, массово бегут из тех регионов США, где восторжествовали крайний американский либерализм и ЛГБТ-повестка. Очередным примером тому стал знаменитый предприниматель Илон Маск. Что происходит и почему их более не устраивает, как принято считать, богатая и цветущая Калифорния? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Одесса становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ

    На Украине поднялась новая волна поджогов автомобилей военных. Только за минувшую ночь в Одессе сгорело пять авто, не считая аналогичные случаи в других городах. По мнению экспертов, пока это не столько политический протест, сколько стихийное недовольство населения принудительной мобилизацией. Почему именно Одесса становится лидером по количеству поджогов? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............