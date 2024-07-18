Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.10 комментариев
Премьер Японии извинился перед жертвами принудительной стерилизации
Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам принудительной стерилизации
Глава правительства Японии Фумио Кисида извинился перед жертвами принудительной стерилизации, которая проводилась в стране с 1948 года по 1996 год.
«От имени правительства я хотел бы извиниться», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на NHK.
В июле Верховный суд Японии объявил закон о защите евгеники нарушающим Конституцию. Суд велел выплатить компенсации жертвам стерилизации, несмотря на истечение срока давности, передает РИА «Новости».
Кисида в своей канцелярии провел встречу с жертвами практики стерилизации. Он заверил, что «серьезно относится» к решению суда. По его словам, многие люди испытали «огромную физическую и моральную боль» из-за закона о защите евгеники. Кисида подчеркнул, что «правительство несет чрезвычайно серьезную ответственность, в том числе за то, как он применялся». Премьер сказал, что «подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека».
Власти Японии еще в 2019 году стали выплачивать компенсации жертвам принудительной стерилизации во внесудебном порядке. Синдзо Абэ, который тогда возглавлял кабмин, также приносил извинения пострадавшим от стерилизации, но не встречался с ними.
Закон о защите евгеники действовал с 1948 по 1996 годы. Под него попадали люди с психическими, умственными отклонениями и серьезными наследственными заболеваниями. Власти Японии стерилизовали около 25 тыс. человек, 16 тыс. из них принудительно.