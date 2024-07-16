Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.2 комментария
СК решил расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине
В СК пообещали расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине
Следователи СК будут расследовать очередное преступление ВФУ против мирного жителя ДНР, а также обстоятельства расстрела российского военнослужащего, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, согласно сообщению органов исполнительной власти, мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Шахтерском районе ДНР.
Кроме того, в Сети боевики запрещенного в России националистического полка «Азов» опубликовали видео расстрела российского военнослужащего.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», – сообщили в СК.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.