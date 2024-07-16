Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным

Tекст: Вера Басилая

Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».

«Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.