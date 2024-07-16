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    Киев перебросил в Часов Яр иностранных наемников
    Вэнс: Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса
    Республиканцы призвали НАТО отказаться от ввода войск на Украину
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    1266 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    4 комментария
    16 июля 2024, 09:05 • Новости дня

    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным

    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

    Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».

    «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

    Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


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    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    15 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.

    Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.

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    15 июля 2024, 15:09 • Новости дня
    В Германии заявили о растущем отчаянии в окружении Зеленского

    Bild: В окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной помощи Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает «четких решений» в вопросе поддержки Киева, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском руководстве.

    По словам одного из собеседников Bild, каждый, кто в последнее время контактировал с доверенными лицами Зеленского, отметил «растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений», передает ТАСС.

    В частности, киевский режим недоволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, после которого западные союзники Украины не передали ей нового наступательного оружия и не дали разрешение на удары вглубь России, пишет газета.

    Ранее Москва назвала саммит НАТО позором.

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    15 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам

    США прокомментировали желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон поддержит возможную готовность Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Комментируя перспективы проведения новой конференции по Украине с участием России, Миллер заявил, что США поддержат украинскую сторону, если она захочет пригласить Москву на саммит, передает ТАСС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев, добавил он.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

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    16 июля 2024, 06:50 • Новости дня
    Депутат Рады: Скоро на Украине останутся только пенсионеры

    Tекст: Максим Попов

    Из-за проблем с энергоснабжением совсем скоро на Украине останутся только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

    Таким образом она прокомментировала призыв главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева не делать трагедию из аномальной жары и перебоев с электричеством, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров, передает РИА «Новости».

    По словам Южаниной, семьи с маленькими детьми не смогут справиться с текущими проблемами на Украине. В правительстве отсутствует разумный подход к решению энергетических проблем, подчеркнула она.

    Напомним, на Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма.



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    16 июля 2024, 00:00 • Новости дня
    Республиканец призвал НАТО отказаться от ввода войск на Украину

    Tекст: Максим Попов

    НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров, заявил высокопоставленный представитель Республиканской партии по итогам съезда в Милуоки.

    «НАТО не должно быть на Украине. Важно начать диалог, и если мы сможем это сделать, то все стороны смогут прийти к соглашению о том, как преодолеть конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова республиканца.

    Напомним, республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией.


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    15 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    ФСБ задержала двух украинских шпионов в Запорожской области

    ФСБ задержала двух граждан Украины за шпионаж в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области по обвинению в шпионаже задержаны два гражданина Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По данным ФСБ, задержанные украинцы по заданию представителя ВСУ через Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений российских войск для нанесения по ним ударов, передает РИА «Новости».

    Открыто уголовное дело по статье «Шпионаж», им грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона.

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    16 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

    Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.

    Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

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    16 июля 2024, 07:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в центральной части Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы произошли в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины, сообщает издание «Обозреватель».

    Уточняется, что взрывы произошли из-за работы ПВО, которая сбила девять беспилотников, передает ТАСС.

    В данный момент в Черкасской, Киевской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.

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    15 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко и секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.

    Там сообщили, что суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Валентину Наливайченко и Александру Литвиненко, обвиняемым по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Решение вступает в силу с момента экстрадиции обвиняемых в Россию или задержания их на российской территории.

    Ранее Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных.

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    15 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым домам в Новой Каховке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация Новой Каховки сообщила, что украинские войска артиллерийским ударом атаковали жилые кварталы города в Херсонской области, что привело к гибели женщины.

    В результате обстрела также пострадал мужчина, который был госпитализирован с осколочными ранениями, передает РИА «Новости».

    В начале июля сообщалось, что ВСУ нанесли 40 ударов по восьми населенным пунктам Херсонской области.

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    16 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки на Купянском направлении, которая пыталась проникнуть на позиции ВС России, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

    Один из подорвавшихся на мине украинских военных рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

    Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.

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    16 июля 2024, 07:52 • Новости дня
    ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила девять дронов над Ростовской областью, один – над Белгородской, один – над Курской, один – над Воронежской и один БПЛА над акваторией Черного моря близ западного побережья Крыма.

    Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в Курской области.

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