Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.9 комментариев
Москалькова обратилась к Лубинцу для проверки сообщений об убийстве российского пленного
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.
Она отметил, что соответствующая информация появилась в СМИ. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права и что виновные должны понести строгое наказание.
Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.