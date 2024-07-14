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Английские фанаты устроили дебош в Берлине
Bild: Английские фанаты в Берлине дебоширили, дрались, справляли нужду в Шпре
Английские болельщики в Берлине прошедшей ночью пили, дебоширили, дрались и даже справляли нужду в реку Шпре, полиции города неоднократно приходилось выезжать на места потасовок, пишет газета Bild.
Как сообщает издание, на улице Карла Либкнехта был задержан фанат, устроивший драку, одному человеку потребовалась медицинская помощь, на Александерплац другой англичанин получил травму уха, передает ТАСС.
Несколько фанатов были в задержаны и ночь им пришлось провести в участках.
По оценке издания, всего в столицу Германии приехали 30 тыс. английских болельщиков без билетов на финал ЧЕ, в котором их команда сыграет со сборной Испании. Их фан-зона находится на площади Брайтшайдплац в районе Шарлоттенбург.
Ранее три человека получили ранения, двое из них тяжелые, в результате нападения в фан-зоне немецкого Штутгарта во время Евро-2024.