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    14 июля 2024, 09:45 • Новости дня

    Штаб Байдена приостановил показ агитроликов после покушения на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на экс-президента Дональда Трампа приостанавливает показ агитационных роликов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя штаба.

    Сотрудник штаба сообщил, что кампания Байдена «приостанавливает все внешние коммуникации и работает над прекращением показа телевизионных роликов», передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    12 июля 2024, 19:48 • Новости дня
    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена

    NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки

    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.

    Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.

    Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.

    Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.

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    14 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа

    Секретная служба США подтвердила гибель одного человека на митинге Трампа и ликвидацию стрелка

    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге экс-президента США Дональда Трампа в результате стрельбы один зритель был убит, еще двое находятся в критическом состоянии, подозреваемый в стрельбе ликвидирован, сообщила Секретная служба США.

    Секретная служба сообщила, что «нейтрализовала стрелявшего, который скончался». Он стрелял с возвышения из-за пределов места проведения митинга, передает РИА «Новости».

    Стрельба велась «в направлении сцены», передает ТАСС.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.

    New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляла, что нападение, предположительно, «было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента – за пределами кордона охраны».

    Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, стрелявший не имеет никаких связей с иностранными государствами.

    Напомним, Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента. Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании покидает сцену после звуков стрельбы, на записи видно, что у него окровавлено ухо.

    Видео опубликовано РИА «Новости».

    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.

    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    14 июля 2024, 06:21 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщил представитель Белого дома.

    Кроме того, Байден провел разговор с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер Бобом Дэндойем, передает ТАСС.

    Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

    В национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Трамп «чувствует себя хорошо», он собирается присоединиться к съезду республиканцев, который запланирован на понедельник в штате Висконсин, сообщает CNN.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, Майк Джонсон сообщил, что палата начнет всеобъемлющее расследование стрельбы в Пенсильвании.

    Напомним, в Батлере (Пенсильвания, США) на митинге во время выступления Трампа произошла стрельба. Трамп был ранен – он сообщил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха»; один из зрителей убит, еще двое находятся в критическом состоянии. Стрелок ликвидирован.

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    14 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    @ кадр из видео

    Бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение на митинге в штате Пенсильвания, сообщил окружной прокурор города Батлер, где произошел инцидент, Ричард Голдингер.

    Голдингер заверил, что сейчас Трамп находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента, передает ТАСС.

    Напомним, на видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сообщается, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники Секретной службы. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один находится в тяжелом состоянии.

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    14 июля 2024, 06:54 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    @ кадр из видео New York Times

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР установило личность мужчины, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

    ФБР пока не раскрывает имя предполагаемого стрелка. Однако источники CNN рассказали, что огонь открыл «20-летний мужчина из Пенсильвании», передает РИА «Новости».

    New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    New York Times пишет, что ФБР начало расследование. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, тело подозреваемого неподвижно лежит на крыше небольшого здания. Аудиоанализ выстрелов, проведенный Times, свидетельствует, что было произведено две серии из трех и пяти выстрелов, вероятно, из одного и того же огнестрельного оружия.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    12 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС начали искать контакты с командой Трампа

    Tекст: Максим Попов

    На сцене саммита НАТО европейские лидеры замерли от ужаса, когда президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского «президентом Украины Владимиром Путиным». После этого многие из них начали искать контакты с командой бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

    Как сообщает издание, во время досадной оговорки Байдена европейские лидеры пытались сохранить улыбки и аплодировать, но позже никто из них не захотел обсуждать этот инцидент с командой Байдена, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что один из участников церемонии после произошедшего отправил журналистам Politico сообщение с нецензурной реакцией на случившееся. Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги сейчас пытаются связаться с командой Трампа, назначают встречи и пытаются получить приглашение на мероприятия, связанные с его сторонниками.

    Напомним, спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена.


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    14 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Пенсильвании во время выступления экс-президента США Дональда Трампа прозвучали звуки стрельбы, Трамп покинул сцену, у него окровавлено ухо, сообщают информационные агентства.

    Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.

    Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

    Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.

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    14 июля 2024, 04:11 • Новости дня
    Трамп сообщил, что пуля пробила ему «верхнюю часть уха»

    Трамп заявил о сильном кровотечении после ранения в ухо

    Трамп сообщил, что пуля пробила ему «верхнюю часть уха»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    «Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что «было сильное кровотечение», передает ТАСС.

    По словам Трампа, «невероятно, что подобное может произойти» в США. Он отметил, что сейчас «о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой видно, что у Трампа после звуков стрельбы окровавлено ухо. В результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый в стрельбе ликвидирован.


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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    14 июля 2024, 02:28 • Новости дня
    Появилась информация о погибшем в результате стрельбы на выступлении Трампа
    Появилась информация о погибшем в результате стрельбы на выступлении Трампа
    @ ABC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, в результате стрельбы «предположительно, погиб один человек», сообщил местный телеканал WTAE со ссылкой на прокурора округа Батлер.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на власти города Батлер, один из участников митинга погиб при стрельбе, еще один получил тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

    Информация о стрелявшем пока отсутствует, передает ТАСС со ссылкой на WTAE (дочерняя компания АВС).

    Секретная служба США заявила, что приняла меры по обеспечению защиты Трампа, он находится в безопасности.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что молится за своего однопартийца.

    Напомним, в Пенсильвании во время выступления Трампа прозвучали звуки стрельбы, когда Трамп покинул сцену, у него было окровавлено ухо. Пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун сообщил, что с Трампом «все в порядке», он проходит обследование в одной из больниц штата.

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    14 июля 2024, 08:57 • Новости дня
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы США еще работают над тем, чтобы установить личность стрелявшего на митинге в Пенсильвании, сообщил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

    По его словам, ФБР не готово установить личность стрелявшего, но близко к тому, чтобы идентифицировать его, передает ТАСС.

    Роджек добавил, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа, для чего просматривают фотографии, пытаются проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение.

    Он рассказал также, что последствия стрельбы на митинге бывшего президента США Дональда Трампа могли быть еще более серьезными.

    «К настоящему моменту мы не установили мотив стрелявшего», – сказал Роджек, подчеркнув, что следователи «усердно трудятся» над этим. По его словам, ФБР «не получало какой-либо конкретной информации об угрозе» в связи с митингом Трампа.

    Ранее Роджек заявил, что стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

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    14 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа нейтрализован
    Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа нейтрализован
    @ U.S. Secret Service/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Человек, которого подозревают в стрельбе на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, мертв, пишет Washington Post.

    Как сообщает Washington Post со ссылкой на власти города Батлер, где произошла стрельба, «один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв». Кроме того, «один человек пребывает в тяжелом состоянии», передает РИА «Новости».

    По данным CBS, подозреваемого нейтрализовали сотрудники Секретной службы, передает ТАСС.

    Напомним, на митинге в Пенсильвании произошла стрельба. В Сети опубликована видеозапись того, как Трамп покидает сцену после звуков выстрелов, на записи видно, что у него окровавлено ухо.

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    14 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»

    Tекст: Антон Антонов

    Последним столь же крутым, как Дональд Трамп, кандидатом на пост президента США был Теодор Рузвельт, заявил американский предприниматель Илон Маск. Инцидент со стрельбой также прокомментировали Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, американские политики и мировые лидеры.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «полностью поддерживает президента Трампа и надеется на его быстрое выздоровление». Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку. Он предрек США опасные времена и рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого.

    Бывший президент США Барак Обама заявил, что в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». По его мнению, «все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно». Он пожелал Трампу «скорейшего выздоровления». При этом Обама отметил: «Мы еще не знаем, что точно произошло», – передает ТАСС.

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцам нужно «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», передает РИА «Новости».

    Экс-президент США Билл Клинтон заявил: «Насилию нет места в Америке <...>. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности».

    Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге Трампа привела к большему насилию.

    Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «чувствует облегчение из-за того, что бывший президент Трамп в безопасности». Шумер добавил, что «политическому насилию нет места» в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) заявил, что молится за своего однопартийца Трампа.

    Никки Хейли, которая ранее была участницей президентской гонки в США, заявила, что случившееся «должно ужаснуть каждого свободолюбивого американца». Джордж Буш-младший выразил радость в связи с тем, что Трамп «в безопасности после трусливого нападения».

    Конференция консервативного политического действия считает, что нападение стало «ужасающим финалом опасной риторики «леваков». Консерваторы указали, что Трампа годами «демонизировали» сторонники левых взглядов и СМИ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка) заявила: «Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет».

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что шокированы и осуждают нападение на экс-президента США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом». Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал случившееся «не просто атакой на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире». Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также осудили стрельбу.

    Напомним, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.

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    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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