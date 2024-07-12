Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
ФСБ задержала высокопоставленных чиновников в Ивановской области за лоббирование
В Ивановской области задержали двух высокопоставленных работников областного руководства по делу о превышении полномочий, они лоббировали интересы коммерческой структуры и помогли заключить контракты более чем на 850 млн рублей, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемые, считает следствие, действовали из корыстной заинтересованности, с явным нарушением законодательства, они обеспечили фирме преимущество по заключению 22 госконтрактов по капремонту объектов социальной сферы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Сумма контракта превышает 850 млн рублей.
Дело завели в отношении двух чиновников правительства региона и собственника коммерческой организации, указали в ФСБ.
Между тем в местной прессе сообщили, что фигурантами дела стали заместители губернатора Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин.
Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина арестовали по делу о превышении должностных полномочий.