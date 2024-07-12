ФСБ задержала высокопоставленных чиновников в Ивановской области за лоббирование

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые, считает следствие, действовали из корыстной заинтересованности, с явным нарушением законодательства, они обеспечили фирме преимущество по заключению 22 госконтрактов по капремонту объектов социальной сферы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Сумма контракта превышает 850 млн рублей.

Дело завели в отношении двух чиновников правительства региона и собственника коммерческой организации, указали в ФСБ.

Между тем в местной прессе сообщили, что фигурантами дела стали заместители губернатора Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин.

Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина арестовали по делу о превышении должностных полномочий.