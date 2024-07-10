Потенциальными донорами костного мозга стали более 13 тыс. человек с помощью Почты России

Tекст: Дарья Григоренко

Почта России бесплатно доставляет наборы для самостоятельного взятия биоматериала потенциальным донорам. Заявки поступили из 86 регионов России, включая удаленные населенные пункты. Взятие мазка с внутренней стороны щеки не требует участия медперсонала, говорится в сообщении на сайте Почты России.

Донорская база, создаваемая сегодня, будет работать долгие годы. Информация о потенциальных донорах может храниться в регистре до 36 лет. За время работы проекта 20 человек, ставших донорами благодаря Почте России, уже спасли жизни людей с онкологическими заболеваниями.

Один из спасенных детей – шестилетний Дима Палибин из Саратова. У Димы генетический дефект иммунной системы. В 2022 году мальчику нашли подходящего донора и успешно провели трансплантацию костного мозга. На пресс-конференции Дима вместе с мамой впервые встретились с человеком, который спас мальчику жизнь.

«Помогать людям, соединяя жителей всей страны, – ежедневная работа Почты России. Огромное счастье, что благодаря совместному проекту с Национальным РДКМ она обрела дополнительную ценность – помогать людям спасать других», – прокомментировала директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

«Соглашение с Почтой России открыло новые возможности для Национального РДКМ и в целом ознаменовало новый этап развития донорства костного мозга в России. Сегодня в Национальном РДКМ свыше 96 700 потенциальных доноров. Для некоторых из них почтовый проект – не просто новый удобный способ вступления в регистр, а единственно возможный», – заявила генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.