У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.0 комментариев
FT: Новые власти Британии будут приветствовать удары ВСУ по российской территории
Financial Times: Новые власти Британии будут приветствовать удары ВСУ по российской территории
Новое правительство Британии лейбористов не станет отменять разрешение Киеву наносить удары британским оружием по российским целям, пишет Financial Times.
По данным газеты, британский премьер Кир Стармер дал понять, что новое правительство продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для ударов по целям на российской территории, передает РИА «Новости».
«Переданное Лондоном оружие должно быть использовано в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях», – отметил при этом Стармер.
Также он добавил, что Киев должен сам решать, как использовать оружие в оборонительных целях.
Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украине.