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    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    39 комментариев
    1 июля 2024, 23:17 • Новости дня

    Шторм обрушился на Ленинградскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Шторм прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    На десяти ЛЭП пришлось задействовать аварийные бригады, ремонт проводится на шести трансформаторах. Энергетики перешли на особый режим работы. Устранение серьезных аварий ожидается в течение четырех часов. Работники дорожных служб убирают с магистралей упавшие деревья, сообщил Дрозденко в Telegram.

    Напомним, на стройке в Петербурге сильный ветер повалил строительный кран, инцидент произошел в Невском районе города. Из-за падения дерева во время непогоды в Петербурге погибла женщина, еще два человека пострадали.

    1 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, об этом в интервью Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 00:10 • Новости дня
    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона

    Политолог Дудаков: Макрона ждет либо «бюджетная война», либо хаос в парламенте

    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Нечаев

    Несмотря на лидерство партии Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции, дальнейшую судьбу правительства могут определить коалиционные договоренности между президентом Эммануэлем Макроном и лидером «Нового народного фронта» Жан-Люком Меланшом, считают эксперты.

    По мнению политолога Федора Лукьянова, сейчас во Франции начинается яростное маневрирование лидеров партий по поводу тактики во втором туре выборов. «Кто с кем будет неформально блокироваться, главное – против кого. Сложилось три понятных блока, правые и левые явно несовместимы, макронисты с правыми, видимо, тоже. Левые призывают макронистов, которые являются третьими в округах, определиться в ту или иную сторону».

    И судя по первому заявлению Макрона, «он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых». «Но может случиться и так, что от него уже теперь будут шарахаться, как от ядовитого вещества», – добавил Лукьянов.

    «Эти досрочные выборы придумал Макрон и его технологи. Которые, в отличии от Макрона, люди весьма компетентные и профессиональные. Результат первого тура вполне укладывается в социологию», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

    По его словам, левые не войдут в коалицию с Ле Пен, а вот с Макроном «пойдут обязательно», но на условиях, которые ранее обсудили технологии президента Франции. «После второго тура нас ждет коалиционное правительство макронистов и левых. А «орлеанская дама» снова будет в глухой оппозиции. Смуту она не поднимет», – считает эксперт.

    Тем самым, добавляет Мартынов, технологи Макрона «продлевают политическую жизнь» президента Франции, хотя «уступки для этого гордеца, конечно, колоссальные».

    В целом же, итоги первого тура во Франции олицетворяют тотальную поляризацию общества, полагает политолог Малек Дудаков. По его прогнозам, правые имеют шансы взять 250-310 из 577 мест после второго тура.

    «Раньше все остальные силы объединялись против правых, образуя «санитарный кордон». Но система уже дала сбой в 2022 году. Ну а на нынешних выборах, с учетом популярности правых, которые стали главной силой Франции, установить санитарный кордон будет крайне тяжело», – рассуждает эксперт.

    «У правых уже в любом случае образуется крупнейшая фракция в парламенте. Вопрос лишь в том, удастся ли лишить их собственного большинства. Если нет, то правые со своим правительством тут же начнут обещанную «бюджетную войну» против Макрона, сделав того хромой уткой. Альтернатива же – парламентский хаос с правительством меньшинства, который тоже подорвет позиции Макрона. И правых тогда уже точно не удастся остановить на следующих президентских выборах», – считает Дудаков.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание. Французам предстоит выбрать 577 депутатов. По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 34% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 29%, а коалиция Макрона – 21%.

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    1 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Юная одесситка застрелила из автомата бойца ВСУ

    Несовершеннолетняя одесситка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата на вечеринке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетняя жительница Одессы выстрелила в военнослужащего украинской армии, он погиб, сообщила украинская пресса.

    Группа молодых людей выпивала на съемной квартире, 17-летняя подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который принес друг погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Девушка случайно выстрелила, причиной трагедии стало небрежное обращение с огнестрельным оружием.

    В 2023 году на Украине местный депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал собравшихся, десятки человек получили ранения.

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    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 79,3 млн рублей, сообщает система «БИР-Аналитик».

    Отмечается, что основанием для приостановки стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», передает РИА «Новости».

    Нурмагомедов, по данным сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Ранее он также был учредителем нескольких компаний, включая поставщика услуг связи ООО «Первый мобильный», фирму по торговле одеждой и обувью ООО «Сильди», ООО Бойцовский клуб «Иглз», фонд «Росси» и Благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.

    ФНС также приостановила операции по счетам благотворительного фонда и клуба «Иглз».

    Ранее село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова.

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    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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    1 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом

    Американский миллиардер Сакс: Провал Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма

    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответственность за неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах возлагают на все, что угодно, кроме его старческого маразма, считает американский миллиардер Дэвид Сакс.

    Как указал Сакс в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его предвыборной кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени проведения дебатов, слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Он подчеркнул, что вина лежит на всем, кроме его старческого маразма, передает РИА «Новости».

    После он опубликовал еще один пост, где дополнил список ответственных за неудачное выступление американского лидера неправильно выбранной стороной сцены, его заиканием, а также простудой.

    Ранее сообщалось, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

    В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение.

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    1 июля 2024, 18:17 • Новости дня
    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда

    Бастрыкин попросил коллегию судей согласовать возбуждение дела против главы Солнцевского райсуда Матеты

    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

    В сообщении на сайте ВККС уточняется, что речь идет о покушении на мошенничество, совершенном в составе организованной группы, либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, передает РИА «Новости».

    Заседание ВККС по этому вопросу запланировано на 10 июля.

    Матета занимает должность председателя Солнцевского райсуда с ноября 2021 года.

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    1 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Антальи массово задерживаются заграничные рейсы, в том числе – в Россию, следует из данных электронного табло. К примеру, самолет в Сочи планируется отправить с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово – почти на пять часов.

    Как напомнила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, туристический сезон начался, хотя и до него аэропорт в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. По ее словам, это касается не только российских рейсов.

    В «Аэрофлоте» сообщили изданию, что рейсы авиакомпании в Анталью и из Антальи выполняются в соответствии с расписанием.

    Напомним, в субботу в Анталье в Турции 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300 из-за технической неисправности.

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    1 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос концентрации украинских войск у границы Белоруссии – это также проблема России, так как Москва является союзником Минска, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», – цитирует его ТАСС.

    Россия и Белоруссия находятся в контакте по вопросу концентрации украинских войск по линии всех специальных служб и соответствующих ведомств. Эта тема может быть затронута президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на саммите ШОС 4 июля в Астане.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной, однако пока провокаций не наблюдается.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем может обернуться ситуация на границе Белоруссии и Украины.

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    1 июля 2024, 11:46 • Новости дня
    Жена Макрона совершила ошибку при голосовании на выборах в парламент
    Жена Макрона совершила ошибку при голосовании на выборах в парламент
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит совершила ошибку, перепутав порядок действий в ходе голосования на парламентских выборах, кадры конфуза опубликовал канал BFMTV.

    Семейство Макрон голосовало в городе Ле-Туке, где находится их семейное имение.

    На опубликованном видео заметно, как Макрон и Брижит стоят в очереди и держат в руках конверты с бюллетенями. Макрон первым опускает бланк в урну, а потом расписывается в списке проголосовавших.

    Брижит нарушила порядок голосования и попыталась поставить подпись раньше, чем положить свой бюллетень в урну, передает канал «360».

    Сотрудник участка указал ей на ошибку, после чего она выполнила все действия в правильном порядке.

    Напомним, партия Макрона заняла третье место на выборах в парламент. Первое – правая партия «Национальное объединение».

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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    1 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Греция ввела шестидневную рабочую неделю

    Греция первой в ЕС ввела шестидневную рабочую неделю

    Греция ввела шестидневную рабочую неделю
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Греция стала первой страной Евросоюза, которая ввела шестидневную рабочую неделю, нововведение затронет непрерывно действующие предприятия, которые применяют пятидневную систему работы для сотрудников.

    Введение шестидневки произошло на фоне внедрения цифровой трудовой карты в промышленности и информационной системы ERGANI II для учета рабочего времени, передает РБК. Положение было принято осенью Адонисом Георгиадисом, который в то время был главой министерства труда.

    Работодатель наделяется правом в одностороннем порядке вводить шестидневную рабочую неделю. Это не коснется ряда компаний, например, в туристической сфере и продажи продуктов питания.

    Распространяется закон на непрерывно действующие предприятия, которые применяют пятидневку. Ожидается, что закон поможет предприятиям, которые не могут найти квалифицированных сотрудников и сформировать смены.

    За шестой рабочий день сотрудники будут получать доплату в размере 40% дневной заработной платы и 115% в праздничный день. Также сотрудники будут иметь право на дополнительный выходной в течение предстоящей недели. Трудовой день сотрудников в течение дополнительного дня не может превышать восьми часов, при этом сверхурочная работа не допускается.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков исключил введение шестидневной рабочей недели в России.

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    1 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Названа причина разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3
    Названа причина разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3
    @ Кадр из видео

    Причиной саморасцепа вагонов электропоезда «Иволга-2024» на МЦД-3 стал скрытый производственный дефект, сообщили в пресс-службе производителя электропоезда – «Трансмашхолдинге».

    Экспертная группа пришла к выводу, что инцидент произошел из-за «производственного дефекта детали сцепного устройства», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

    Напомним, 27 июня на подмосковной станции разъединились вагоны поезда МЦД-3. После этого производитель «Иволги» начал проверку всех поездов.

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    1 июля 2024, 14:19 • Новости дня
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для Берлина нет более важного национального интереса, чем поддержка Украины, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS) по случаю годовщины принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

    Бербок заявила, что ее вводят в замешательство дискуссии, в ходе которых поддержка Киева трактуется как благотворительность, а не как инвестирование в собственную безопасность, чем это, по ее мнению, является на самом деле, передает ТАСС.

    Она добавила, что также не понимает рассуждения людей, которые хотят жить в безопасности, но не желают, чтобы на эти цели тратились деньги.

    «Задача лиц, ответственных за принятие решений, состоит в том, чтобы не вести себя, как будто ничего не происходит, но постоянно ясно давать понять, что безопасность – это не нечто само собой разумеющееся, но что мы должны инвестировать в нашу безопасность», – подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок на Украину.

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    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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