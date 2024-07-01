Женщина погибла из-за падения дерева в Петербурге

Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона

Политолог Дудаков: Макрона ждет либо «бюджетная война», либо хаос в парламенте

Tекст: Алексей Нечаев

По мнению политолога Федора Лукьянова, сейчас во Франции начинается яростное маневрирование лидеров партий по поводу тактики во втором туре выборов. «Кто с кем будет неформально блокироваться, главное – против кого. Сложилось три понятных блока, правые и левые явно несовместимы, макронисты с правыми, видимо, тоже. Левые призывают макронистов, которые являются третьими в округах, определиться в ту или иную сторону».

И судя по первому заявлению Макрона, «он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых». «Но может случиться и так, что от него уже теперь будут шарахаться, как от ядовитого вещества», – добавил Лукьянов.

«Эти досрочные выборы придумал Макрон и его технологи. Которые, в отличии от Макрона, люди весьма компетентные и профессиональные. Результат первого тура вполне укладывается в социологию», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

По его словам, левые не войдут в коалицию с Ле Пен, а вот с Макроном «пойдут обязательно», но на условиях, которые ранее обсудили технологии президента Франции. «После второго тура нас ждет коалиционное правительство макронистов и левых. А «орлеанская дама» снова будет в глухой оппозиции. Смуту она не поднимет», – считает эксперт.

Тем самым, добавляет Мартынов, технологи Макрона «продлевают политическую жизнь» президента Франции, хотя «уступки для этого гордеца, конечно, колоссальные».

В целом же, итоги первого тура во Франции олицетворяют тотальную поляризацию общества, полагает политолог Малек Дудаков. По его прогнозам, правые имеют шансы взять 250-310 из 577 мест после второго тура.

«Раньше все остальные силы объединялись против правых, образуя «санитарный кордон». Но система уже дала сбой в 2022 году. Ну а на нынешних выборах, с учетом популярности правых, которые стали главной силой Франции, установить санитарный кордон будет крайне тяжело», – рассуждает эксперт.

«У правых уже в любом случае образуется крупнейшая фракция в парламенте. Вопрос лишь в том, удастся ли лишить их собственного большинства. Если нет, то правые со своим правительством тут же начнут обещанную «бюджетную войну» против Макрона, сделав того хромой уткой. Альтернатива же – парламентский хаос с правительством меньшинства, который тоже подорвет позиции Макрона. И правых тогда уже точно не удастся остановить на следующих президентских выборах», – считает Дудаков.

Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание. Французам предстоит выбрать 577 депутатов. По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 34% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 29%, а коалиция Макрона – 21%.