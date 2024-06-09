Кадыров сообщил об освобождении село Рыжевка на границе с Курской областью

Кадыров сообщил, что российские войска освободили село Рыжевка на границе с Курской областью

Tекст: Денис Тельманов

«Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.



По его словам, в результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

«Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», – добавил глава Чечни.