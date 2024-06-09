Балицкий назвал атаки ВСУ в сторону Крыма угрозой для Запорожской АЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий отметил, что пролет ракет, в том числе ракет Storm Shadow, над станцией, даже в случае их случайного сбития и падения на территорию АЭС, несет в себе огромный риск. По его словам, если такая мощная ракета попадет в ядерный реактор, последствия будут катастрофическими, передает РИА «Новости».

Губернатор отметил, что российские власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности АЭС, однако обстрелы со стороны ВСУ делают эти меры недостаточными. По его словам, ракеты, запускаемые ВСУ в сторону южных регионов России, в том числе пролетают над Запорожской АЭС и несут для ее безопасности большие риски. «Я никого не пугаю, но где гарантия, что она не повредит ядерный реактор», – сказал Балицкий.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС по-прежнему остается в опасности, станция сталкивается с серьезными рисками в области ядерной и физической безопасности.