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Иран призвал исламские страны бойкотировать Израиль
И.о. главы МИД Ирана Багери призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем
Исламским странам следует ввести бойкот всего импорта и экспорта с Израилем, заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери.
Как заявил Багери, Иран считает, что для исламских стран отказ от политического и экономического взаимодействия с Израилем окажется наиболее «эффективной инициативой», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.
Напомним, президент США Джо Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС. При этом Израиль может начать военную операцию на территории Ливана.