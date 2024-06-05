Политолог оценил вероятность начала военной операции Израиля на территории Ливана

Израильский политолог Ципис: Желание остаться у власти может побудить Нетаньяху начать военную операцию в Ливане

Tекст: Илья Абрамов

«Пока в Израиле у власти находится правительство Нетаньяху, вероятность начала боевых действий в Ливане очень высока. Война – это единственное, что удерживает действующего премьера на его должности. Чтобы не допустить раскола правящей коалиции и новых выборов, руководитель государства может отправить ЦАХАЛ сражаться с «Хезболлой», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Однако существуют и другие причины, которые способны побудить Израиль начать военную операцию. Например, постоянные обстрелы севера страны «Хезболлой». В частности, из-за непрекращающихся ударов были эвакуированы малые поселения в этом регионе. Более того, сейчас идут дискуссии о необходимости вывоза жителей крупных городов», – подчеркивает собеседник.

«Из этого вытекает третья причина возможного начала военной операции. Ведь беженцев с севера необходимо содержать за государственный счет. Данные расходы сильно бьют по бюджету еврейского государства. Это большая экономическая нагрузка, которая беспокоит руководство страны», – отмечает он.

«Тем не менее я сомневаюсь, что новая операция Израиля примет формат широкомасштабного сухопутного наступления. ЦАХАЛ постарается ограничиться точечными действиями одновременно с усилением авиационных и артиллерийских ударов по «Хезболле». Также следует ожидать попыток устранения лидеров группировки. Подобный исход минимизирует возможные потери и может помочь Нетаньяху остаться у власти на время конфликта», – резюмировал Ципис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения города Кирьят-Шмона у границы с Ливаном заявил, что еврейское государство готово к «очень решительным действиям» против организации «Хезболла».

Президент США Джо Байден, в свою очередь, отметил, что некоторые члены израильской правящей коалиции будут бесконечно стремиться к продолжению войны, сообщает CNN. Хотя он не назвал никого конкретного в своей речи, американский лидер ранее выделил министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира в качестве человека, затрудняющего прогресс по переговорам с ХАМАС.

Напомним, на границе Израиля и Ливана идут постоянные обмены ударами между ЦАХАЛ и группировкой «Хезболла». Так, в начале июня последняя атаковала с помощью ракет район Гаатон на севере еврейского государства. Чуть ранее шиитская организация обстреляла командные пункты и казармы израильской армии.

В свою очередь в середине мая ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Хезболла» на территории Ливана. По заявлениям ЦАХАЛ, тогда были поражены отряд в районе Одайсе, пусковая установка около Халты, а также военные сооружения у населенных пунктов Ярун, Марун ар-Рас и Айта аш-Шаб.