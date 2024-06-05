Нетаньяху заявил о готовности к «очень решительным действиям» на севере Израиля

Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.0 комментариев
Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.16 комментариев
Сексолог Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины предпочитают мужчин с животами
«У всех людей разные вкусы. Кому-то нравятся апельсины, а у кого-то на них аллергия. То же самое и с мужчинами. Да, по-прежнему красивое тело по умолчанию привлекательно, поскольку это показатель здоровья и хорошей физической формы. Но есть нюансы. Особенно с женской стороны», – говорит Кульгавчук.
По его словам, некоторые женщины воспринимают мужчин с красивой фигурой как самовлюбленных нарциссов, озабоченных своей формой и неспособных позаботиться об окружающих. И в некоторых случаях это действительно оказывается так.
Кроме того, наличие живота у противоположного пола некоторые женщины могут воспринимать не как ожирение, а как признак своего рода состоятельности. «Это некий такой «солидный мужчина». Такие ассоциации имеют под собой основания, не зря существует этот стереотип. А при выборе мужчины женщина может руководствоваться разными факторами, в том числе и способностью заботиться, дарить подарки, опекать. Недаром некоторые юные дамы, соблазняя мужчин с возможностями и животами, могут называть их «папиками», – делится сексолог.
Девушке может нравиться партнер с животом еще по одной причине, говорит специалист: это ранее выстроенный ассоциативный ряд. Влечение и вкусы формируются не только осознанным выбором, поясняет он, но и отчасти импринтом – яркими положительными воспоминаниями, порой даже из детства. Такой тип мужчин может напоминать какого-нибудь добряка, с которым у девушки были хорошие отношения. «В некоторых случаях в неполной семье девочка, недополучившая образ отца в детстве, пытается бессознательно найти его в зрелом возрасте. Тут, если человек хочет в себе разобраться, необходима психотерапевтическая работа, своего рода интересные раскопки психики», – заключил Кульгавчук.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила, что мужчине легче похудеть, нежели женщине, поскольку этому способствует тестостерон, а также большая развитость мышечной массы. Она рассказала, как россиянам быстро и эффективно избавиться от лишнего веса.
Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».
«Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.
Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.
Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».
Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.
«Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.
Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.
В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.
Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.
В ГАИ начали проверку из-за нарушения ПДД кортежем посла Польши
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены личности водителей и применены меры административного воздействия, передает РИА «Новости».
Ранее на видео, опубликованном в местных СМИ, видно, как три машины с дипломатическими номерами пересекают двойную сплошную линию при развороте, а одна из них выезжает на встречную полосу. По имеющейся информации, Краевский находился в регионе с неофициальным визитом.
Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине
Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.
Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.
По его словам, расследование по поводу возможной покупки Зеленским отеля-казино в северной части Кипра проводится совместно с партнерами из других стран, но пока ничего не выявлено. Христодулидис обещал, что результаты сообщит позже, передает ТАСС.
Как сообщают турецкие СМИ, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой является Зеленский, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра, пишет «Аргументы и факты». Сделка была закрыта в мае 2024 года, отель был приобретен примерно за 150 млн фунтов.
Ранее СМИ писали, что вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне.
В соцсети «ВКонтакте» он написал, что участие Мадянова в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» 27 августа в Москве пока под вопросом.
Роман Мадянов сыграл более 200 ролей в кино, служил в Театре имени Маяковского. Он четырежды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Известен по ролям в сериале «Солдаты», «Великая», «СуперБобровы», фильмам «Левиафан», «По щучьему велению».
Крамер в подкасте NYT на YouТube отметил, что желание воевать уменьшается. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «испытывает трудности с мобилизацией людей», передает ТАСС.
По словам журналиста, украинские солдаты испытывают боевую усталость, а призывники всеми способами пытаются избежать мобилизации. Крамер подчеркнул, что мужчины боятся проверок на блокпостах, где могут быть военкомы. Кроме того, он уточнил, что сейчас даже существуют специальные приложения, отслеживающие перемещение военкомов.
В качестве примера он привел приложение «Погода в Киеве», где предупреждения о дожде в определенных местах города могут сигнализировать о раздаче повесток.
Ранее представители пророссийского подполья в Херсоне сообщили, что сотрудники СБУ обязали настоятелей церквей склонять своих прихожан к вступлению в ряды ВСУ. 1 июня власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Следствие требует арестовать Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову по делу о повреждении воинских мемориалов, сообщили в суде ТАСС.
Женщины, по данным материалов дела, пришли к памятнику на Манежной площади в Москве с баллончиком краски и написали аббревиатуру ГУР. Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.
По этой статье женщинам грозит до пяти лет колонии.
Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.
В стране наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта, отметил Путин, передает ТАСС. «Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей», – сказал он.
Для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на то, как работает профильное законодательство, заявил Путин. «Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте», – поручил глава государства.
Необходимо, чтобы как можно больше россиян занимались спортом, государство должно финансировать мероприятия, направленные на решение этой задачи, подчеркнул Путин.
Занятия спортом в России должны быть «максимально бесплатными». «Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – сказал он.
Ранее Путин призвал заниматься спортом «каждый божий день».
Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.
Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.
Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.
Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.
Это была не первая попытка Эйдельштейна добиться признания отцовства через суд – он получил отказ в августе прошлого года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».
Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского – Вольфа Эйдельштейна. Политик представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.
В прошлом году Эйдельштейна заподозрили в нанесении побоев полицейскому.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа, участники договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия и привести к дальнейшему участию представителей РФ в переговорах, передает ТАСС.
В документе говорится, что также необходимо участие «всех сторон» конфликта в переговорах для того, чтобы положить конец конфронтации. Отмечается, что речь пойдет о мерах, связанных с обеспечением ядерной и продовольственной безопасности. Кроме того, в проекте документа уточняется, что объекты атомной энергетики должны быть в безопасности, а само применение ядерного оружия недопустимо. Участники встречи также призовут к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях.
Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались.
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Отмечается, что ракета не несла боевого заряда и пуск был частью плановых учений, передает ТАСС.
Ранее США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет, чтобы «продемонстрировать готовность ядерных сил США».