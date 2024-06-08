Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.6 комментариев
Иран выступил против военного противостояния России и Запада
МИД Ирана: Тегеран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы
Иран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы, и советует сторонам прибегнуть к диалогу, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери.
Корреспондент телеканала CNN Turk поинтересовалась у иранского политика о вероятности военного противостояния России и Запада в контексте ситуации на Украине. Багери ответил, что война не является решением проблемы, нужно использовать для договоренностей только диалог, передает РИА «Новости».
Ранее старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.