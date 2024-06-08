  • Новость часаВ Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
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    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР
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    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    32 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня

    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

    7 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало видео с моментом уничтожения безэкипажного катера ВСУ, кадры сняты с борта вертолета в Черном море.

    Катер был уничтожен из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС авиации Черноморского флота, передает ТАСС.


    Ранее сообщалось об уничтожении трех катеров ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря у Крымского полуострова.

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    8 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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    8 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских БПЛА, также уничтожено два безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял несколько попыток устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера.

    Два беспилотника силы ПВО сбили над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Над Белгородской областью один БПЛА был уничтожен, еще два перехвачены, над Краснодарским краем перехватили шесть беспилотников.

    Над Крымом сбили пять и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека. После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске, три человека погибли.

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    7 июня 2024, 23:55 • Новости дня
    МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области

    Захарова заявила об очевидном «натовском почерке» в украинских ударах по Луганску и Херсонской области

    МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области
    @ ГУ МЧС России по ЛНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ударах вооруженных сил Украины по Луганску и Херсонской области «натовский почерк очевиден», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что киевский режим, которому США дали «зеленый свет» на удары по мирным жителям западным оружием, в очередной раз продемонстрировал «свою бесчеловечную нацистскую сущность». По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, мир должен осознавать, что удары по Луганску и Херсонской области являются «тщательно подготовленными террористическими акциями устрашения».

    Она подчеркнула, что в ударах ВСУ, в результате которых гибнут мирные граждане, нет «никакого смысла с военной точки зрения». Подобные атаки указывают на «агонию неонацистского режима Зеленского», «погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме». В МИД заявили, что украинское руководство «в своей бессильной злобе» хочет «убить как можно больше русских людей».

    Захарова заявила, что Киев «на фоне военных провалов» хочет показать «заокеанским хозяевам» готовность совершить «любое зверство» ради «их интересов и собственного самосохранения».

    Как заверили в ведомстве, «чудовищные злодеяния киевской хунты» фиксируются российскими правоохранительными органами, виновные понесут наказание. МИД выразил уверенность, что планы Украины «обречены на провал». Подчеркивается, что россияне демонстрируют «мужество и стойкость, сохраняя спокойствие», а российские войска «готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков».

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. Кроме того, после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли.

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    7 июня 2024, 22:48 • Новости дня
    Жертвами украинских ударов по Херсонской области стали 22 человека

    Сальдо сообщил о росте числа жертв украинского обстрела Херсонской области до 22 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв обстрела украинскими войсками села Садовое возросло до 22 человек, погиб ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что украинские войска нанесли удар «по маленькому магазинчику возле частного сектора». Магазин был разрушен. Когда «соседи попытались помочь, прилетел второй удар», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    По словам Сальдо, 17 человек «возле этого места», а также четверо «в соседних домах» погибли, в том числе девятилетний ребенок, который «просто игрался в песочнице». Позднее он сообщил, что число жертв возросло до 22-х. 15 человек пострадали, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

    Он сообщил, что «первый удар был нанесен управляемой бомбой, вернее, управляемым снарядом, а второй – чисто ракетный удар Himars». Удар наносился «с правого берега Днепра, расстояние доступное для ракетных ударов». «Наверняка был дрон и видели, что там военных нет. Это с целью запугать жителей», – сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что погибли 19 человек. Под обстрел попал магазин, в котором находилось много посетителей и персонала.

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    8 июня 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину

    Макрон собрался создать коалицию для направления западных военных инструкторов на Украину

    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал «легитимной», подчеркнув, что «речь не идет о развертывании европейских войск на линии фронта», передает ТАСС.

    «Разве обучать мобилизованных солдат на суверенной территории Украины – это эскалация?» – сказал он. По его словам, Франция хочет подключить к программе подготовки «партнеров, многие из которых уже дали на это свое согласие». Париж планирует «создать как можно более широкую коалицию» для ее реализации.

    Макрон подчеркнул, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранять контроль над эскалацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он объявил о старте обучения украинских пилотов. Макрон подтвердил разрешение наносить удары по регионам, которые Париж признает российскими, а не украинскими.

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    8 июня 2024, 02:55 • Новости дня
    Спасательные работы приостановлены в селе Садовое из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Садовое Херсонской области, по которому вооруженные силы Украины нанесли удары, пришлось приостановить аварийно- спасательные работы из-за угрозы БПЛА, сообщили в оперативных службах.

    В сообщении говорится, что работы приостановлены из-за «большой активности БПЛА», передает ТАСС.

    Напомним, в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. 15 человек пострадали, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

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    8 июня 2024, 01:50 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Ростовскую и Белгородскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила беспилотник в районе Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе пострадал один человек.

    Голубев сообщил в Telegram, что «последствий на земле нет».

    Гладков сообщил в Telegram, что беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Байцуры дроном атакован автомобиль, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и контузию, но от госпитализации отказался. Другая машина была атакована в районе села Петровка, в салоне никого не было. Обе машины полностью сгорели. В селе Малиновка дрон застрял в окне частного дома и не сдетонировал.

    Напомним, утром в пятницу Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

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    7 июня 2024, 19:34 • Новости дня
    Средства ПВО России за неделю сбили два МиГ-29 ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29, сообщило Минобороны.

    Кроме того, ПВО сбила две ракеты «Точка-У», две доработанные для применения по наземным целям ракеты комплекса С-200, 17 авиабомб Hammer французского производства, три ракеты ЗРК Patriot производства США, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 424 беспилотника, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также «Ланцетом» поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

    За неделю 27 украинских военнослужащих сдались в плен.

    Всего с начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 326 беспилотников, 528 ЗРК, 16 287 танков и других бронемашин, 1330 РСЗО, 10 188 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 336 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    8 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США подтвердили отказ направлять военных для участия в боях на Украине

    Представитель Белого дома Кирби подтвердил отсутствие у США планов направлять военных для участия в боях на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине не будет американских военных для участия в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Так было, значит, так и будет», – сказал Кирби. Комментируя позицию Франции, Кирби подчеркнул, что власти США уже «высказали свою собственную точку зрения». При этом он заверил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО и поддерживать Украину, передает ТАСС.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон счел «легитимной» просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов. К программе подготовки ВСУ Франция хочет подключить «партнеров» и «создать как можно более широкую коалицию».

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    8 июня 2024, 03:36 • Новости дня
    Безэкипажный катер уничтожен у Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Стрелецкой бухты уничтожен безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев пояснил в Telegram, что громкие звуки вызваны тем, что «флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», гражданская инфраструктура не получила повреждений.

    Напомним, Развожаев заявлял, что обстановка в городе из-за ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.

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    8 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    ВС России поразили скопления солдат и техники ВСУ в 104 районах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и ракетными войсками были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 104 районах.

    Также силы Черноморского флота за сутки уничтожили пять безэкипажных украинских катеров. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и более 70 дронов.

    Подразделения группировки войск «Восток» в ДНР нанесли удар, ВСУ потеряли пять автомобилей и до 135 военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    8 июня 2024, 06:54 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Выгоничским районом сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил в Telegram Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет. Он поблагодарил подразделения ПВО.

    Напомним, беспилотники атаковали Ростовскую и Белгородскую области, пострадал один человек.

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    8 июня 2024, 11:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские системы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Инцидент произошел 8 июня около 10.40. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее сообщалось, что беспилотники пытались атаковать аэродром в Моздоке.



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    8 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Эксперт допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы

    Военный эксперт Алехин допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ могли использовать для атаки на Северную Осетию беспилотник самолетного типа «Стриж», способный преодолевать расстояние до тысячи километров, заявил полковник запаса Геннадий Алехин.

    По его словам, беспилотники самолетного типа запускаются исключительно из Украины. Такие самолеты среднего и дальнего радиуса действия. «Стриж» могут не только пролетать расстояние до тысячи километров, но и могут и вооружение, сбрасывать какие-то боеприпасы, взрывчатку, передает «Говорит Москва».

    Алехин предположил, что при атаке на Северную Осетию могли использовать несколько БПЛА самолетного тира, например, один  «Стриж» и два поменьше «Лелека» или «Фурия», а запустить их из Одессы.

    Военный эксперт отметил, что выбор аэродрома Моздок целью атаки не случаен, поскольку оттуда взлетает российская тактическая авиация.

    Ранее глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке.

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