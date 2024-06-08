Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Путин встретился с сыном Кадырова в преддверии его свадьбы
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за личную встречу с его сыном Эли перед его свадьбой, а также за напутствия и советы.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, как прошла встреча Эли с президентом России. По его словам, Путин поздравил Эли с предстоящим бракосoчетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи, каким он его запoмнил.
Также президент России дал сыну Кадырова советы и напутствия во взрослую жизнь, а также наставления о том, как стать нужным и полезным стране. Кроме того, глава государства рассказал Эли, какую рoль играет умная, aктивная и патриотическая молодежь каждого региoна в жизни и будущем России, сообщил Кадыров.
Ранее старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба «Ахмат».