Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Сын главы Чечни стал президентом футбольного клуба «Ахмат»
Сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба «Ахмат»
Старший сын главы Чечни и министр спорт региона Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба «Ахмат», сообщил Магомед Даудов, который ранее занимал эту должность.
По его словам, на заседании совета директоров футбольного клуба «Ахмат» он сложил с себя полномочия президента клуба, которые исполнял почти 13 лет, и предложил избрать президентом клуба министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, его кандидатура была утверждена, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба команды, Даудов сложил с себя полномочия президента клуба, он сделал очень многое для развития ФК «Ахмат», а в дальнейшем всегда будет рядом и «будучи почетным президентом клуба, продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь».
Напомним, во вторник сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.