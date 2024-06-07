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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    7 июня 2024, 13:10 • Новости дня

    Ковальчук: Путину удалось долго держать Запад в неведении о возможностях России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», считает он.

    Ковальчук отметил, что Путин после прихода к власти, помимо восстановления экономики и других сфер, «очень глубоко» погрузился в вопросы восстановления обороноспособности страны, в частности ядерной триады.

    «Если бы не появился Путин в 2000 году, то, грубо говоря, нас бы уже не стало. Он с начала 2000-х годов, когда стало ясно, что [на Западе] хотят запретить ядерное оружие, <…> начал восстанавливать и укреплять ядерные стратегические силы, триаду нашу ядерную: подводные лодки, авиация, ракеты», – сказал ученый в эксклюзивном интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института отметил, что на Западе в то время «считали, что у нас уже ничего нет». «И надо сказать, в этом неведении [нашему] президенту удалось их довольно долго продержать. До 2014 года по факту», – приводит его слова ТАСС.

    «Он – человек глубокий, умный и очень далеко думающий», – заключил Ковальчук.

    6 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы

    Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд зарубежных СМИ, среди которых Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, сообщают, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели.

    Источники СМИ среди американских чиновников считают, что учения должны стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны США, передает РБК.

    По данным СМИ, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью запланированы еще одни маневры.

    В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за их ходом.

    Напомним, что совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии прошли с 27 мая по 31 мая.

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    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    7 июня 2024, 05:02 • Новости дня
    Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

    Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское Минобороны сообщило, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

    «Летный состав на Су-34 выполнил задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Как уточнили в ведомстве, бомбометание выполнялось по замаскированной технике и живой силе противника. Удар наносился фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), это позволяло наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

    После получения подтверждения об уничтожении важных объектов экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ корректируемыми бомбами, которые сбросили Су-34 на Южно-Донецком направлении.



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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    6 июня 2024, 14:57 • Новости дня
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    @ Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США «Ванденберг».

    Тестовый пуск был проведен 6 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз.

    Ранее США сообщали, что провели первый тестовый пуск ракеты Minuteman III.

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    7 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден считает маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

    «Теоретически возможно, однако маловероятно», – заявил он каналу АВС News, передает ТАСС.

    По словам Байдена, это связано с тем, что «ни один американский солдат в поставках украинцам оружия не задействован».

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    6 июня 2024, 22:56 • Новости дня
    Депутат Бундестага назвала безумием разрешить удары по России из немецкого оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике решение властей ФРГ, разрешивших Украине применять немецкое оружие в районе Харьковской области. Свое заявление она сделала на митинге в Берлине, завершающем предвыборную кампанию ее партии в Европарламент.

    «То, что Украине разрешено стрелять по России из немецкого оружия, – это, все-таки, безумие», – заявила Вагенкнехт, передает ТАСС. 

    Она обвинила правящую коалицию в двойных стандартах и лицемерии.

    Говоря о конфликте на Украине, депутат выступила за скорейшее прекращение огня и переговоры.

    «Войну не заканчивают с помощью оружия, войну заканчивают мирными переговорами», – подчеркнула Вагенкнехт.

    Ранее власти ФРГ подтвердили, что немецкое оружие может применяться в районе Харьковской области «для защиты от атак со стороны России».

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    6 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Риттер пообещал вопреки препонам США принять участие в ПМЭФ

    Риттер пообещал вопреки препонам со стороны США принять участие в сессии ПМЭФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, которого ранее сняли с самолета в США, не позволив ему вылететь в Россию, сообщил, что намерен принять участие в работе сессии ПМЭФ, которая пройдет 7 июня.

    «Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико», – приводит его слова RT.

    Риттер отметил, что будет участвовать в сессии благодаря «чудесам современных технологий». «Мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит», – сказал он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ американских властей выпустить из страны Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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    6 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Первым собеседником Путина стал глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, далее у него запланированы переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербская Милорадом Додиком и президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, передает ТАСС.

    Запланировано, что сначала Путин переговорит с лидерами Боливии и Зимбабве тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и глава Боливии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.

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    7 июня 2024, 01:08 • Новости дня
    ВСУ за сутки выпустили по Донецку почти 130 боеприпасов

    ВСУ обстреляли Донецк, выпустив за сутки почти 130 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 127 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По данным представительства, обстрелы велись на донецком и горловском направлениях, передает ТАСС.

    Отмечается, что всего было зафиксировано 42 факта обстрелов.

    Ранее сообщалось, что в Донецке во время обстрела ВСУ ранение получила мирная жительница 1987 года рождения. Инцидент произошел в Петровском районе города. Пострадавшую госпитализировали.

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    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

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