7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.3 комментария
Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются возможная новая пандемия и геополитические риски.
Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.
По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.
«Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.
Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.