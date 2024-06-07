7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.3 комментария
При ударе БПЛА в Белгородской области погиб человек
При ударе БПЛА в Белгородской области один человек погиб, двое получили ранения
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Новопетровка Валуйского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, что в результате один человек погиб, двое получили ранения.
По словам Гладкова, одна женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. У мужчины отмечены множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены – слепые осколочные ранения лица и грудной клетки, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали три поселка в Белгородской области.