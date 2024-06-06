Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Гладков: ВСУ атаковали три деревни в Белгородской области
Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали три поселка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В поселке Муром Шебекинского округа дрон врезался в дерево, из-за этого в частном доме осколком пробило крышу, в Новой Таволжанке из-за атаки беспилотника повреждены два дома, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
В поселке Безымено Грайворонского городского округа из-за сброса дроном взрывных устройств повреждено четыре машины, одна полностью сгорела.
Ранее глава региона сообщал, что в четверг дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе.